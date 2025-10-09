Frisby Colombia solicita legalmente ante la EUIPO anular la marca Frisby España

El portavoz de Frisby de España aseguró que se abrirán dos restaurantes en Madrid y Barcelona y reveló cómo se van a financiar. (Foto: Caracol Radio )

La empresa colombiana Frisby radicó ante la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO) una solicitud con el objetivo de anular la marca de Frisby España, esto “por mala fe en contra del registro nominativo de la marca “Frisby” a nombre de la contraparte", informaron por medio de un comunicado.

Al mismo tiempo, se presentaron las pruebas necesarias para responder a una acción de cancelación al uso de la marca Frisby, que actualmente se encuentra habilitada en toda la Unión Europea.

#ATENCIÓN Frisby Colombia demandó a Frisby España ante la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO) por presunta infracción a sus derechos de propiedad intelectual. Además, solicitó la anulación del registro de la marca, alegando “mala fe” en el uso del nombre “Frisby” por… pic.twitter.com/zfAl3h7LRH — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 9, 2025

Además, Frisby Colombia aportó la evidencia correspondiente que respalda la vigencia de sus marcas mixtas en territorio español, frente a una acción similar de cancelación por no uso. “Creemos firmemente en nuestra responsabilidad de informar con transparencia y sobre hechos ciertos. Mantendremos esta línea de comunicación que responde con precisión a los términos del proceso”, comentan.

Por último, la empresa y los más de 5.000 trabajadores agradecieron el apoyo recibido durante los últimos meses.