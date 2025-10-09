Frisby Colombia solicita legalmente ante la EUIPO anular la marca Frisby España
Frisby S.A. informa por medio de un comunicado que ha presentado ante los juzgados españoles una demanda por infracción de derechos de Propiedad Intelectual y por actos de competencia desleal en contra de la sociedad Frisby España S.L. y el señor Charles Dupont.
La empresa colombiana Frisby radicó ante la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO) una solicitud con el objetivo de anular la marca de Frisby España, esto “por mala fe en contra del registro nominativo de la marca “Frisby” a nombre de la contraparte", informaron por medio de un comunicado.
Al mismo tiempo, se presentaron las pruebas necesarias para responder a una acción de cancelación al uso de la marca Frisby, que actualmente se encuentra habilitada en toda la Unión Europea.
Además, Frisby Colombia aportó la evidencia correspondiente que respalda la vigencia de sus marcas mixtas en territorio español, frente a una acción similar de cancelación por no uso. “Creemos firmemente en nuestra responsabilidad de informar con transparencia y sobre hechos ciertos. Mantendremos esta línea de comunicación que responde con precisión a los términos del proceso”, comentan.
Por último, la empresa y los más de 5.000 trabajadores agradecieron el apoyo recibido durante los últimos meses.