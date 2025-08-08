Frisby España se expande rápidamente: Abrirá 12 restaurantes en varias ciudades, ¿en dónde?

El portavoz de Frisby de España aseguró que se abrirán dos restaurantes en Madrid y Barcelona y reveló cómo se van a financiar. (Foto: Caracol Radio )

“Este año, llegamos a 12 ciudades. Con los sabores que llevas tiempo esperando… rompiendo las reglas y los códigos. ¿Estaremos en la tuya?“, anunció la cadena de pollo Frisby España, indicando que tras su reciente surgimiento, tomó la decisión de expandirse y hacer presencia en varias ciudades españolas. El anuncio lo realizó el pasado 7 de agosto en la red social Instagram.

“Lo llamamos pollo, pero es mucho más: Es casa, es origen, es voz”, agregó la cadena de alimentos.

Ahora bien, no olvidemos que Frisby España ganó de manera rápida fama a nivel internacional, sobre todo en Colombia. Lo anterior, debido a que habría tomado el nombre, logo y producto de la empresa colombiana del mismo nombre, Frisby.

De esta forma, mientras Frisby España considera expandirse y aumentar su presencia en el país europeo, enfrenta una lucha legal con la marca colombiana. Frisby Colombia los ha acusado de tomar sin su consentimiento y de forma abusiva su nombre, logo, tipografía, producto y más asuntos que lo identifican como una marca única. Por esto, hay una demanda de talla internacional por “uso indebido de su marca”.

¿Cómo serán los restaurantes de Frisby España?

La marca española ha señalado que tiene en mente una gran inversión y que esto llevará a que la cadena de restaurantes se expanda.

Información revelada por el medio El Tiempo detalla que los restaurantes van a diferenciarse por ser espacios dark kitchen y flagship. Esto significa que 10 de los 12 restaurantes se dedicarán a preparar los alimentos y entregarlos a domicilio o para llevar (dark kitchen), mientras que los dos restantes tipo flagship tendrán como fin ser los puntos principales de la marca en España y se espera que no solo oferten comida, sino también experiencia.

Estas son las ciudades a las que llega Frisby España:

De acuerdo a la publicación de Frisby España en sus redes sociales, la marca de restaurantes hará presencia en:

La Coruña

Bilbao

Zaragoza

Valencia

Palma

Alicante

Murcia

Granada

Málaga

Sevilla

Madrid (tipo flagship )

) Barcelona (tipo flagship).

¿En qué va el pleito legal entre Frisby España y Frisby Colombia?

Mientras Frisby España ha demostrado que considera que ganará esta batalla legal en su país, y, por tanto, ha anunciado su expansión, Frisby Colombia hace lo posible para que su nombre, logo y más identificadores de su marca no sean robados.

Por su parte, Frisby España indicó que hasta que no haya un fallo en su contra, no pararán su negocio. Sumado a esto, han asegurado que colaborarán con la justicia. “Frisby España reafirma su voluntad de cumplir con la vía extrajudicial exigida por la legislación española, al tiempo que prepara con absoluta firmeza su defensa, convencida de que cualquier tribunal imparcial rechazará de forma rotunda las pretensiones planteadas”.

Mientras tanto, Frisby Colombia expresó que trabajan en su defensa. Es por ello que han acudido a una firma de abogados internacional para que los representen. “Confiamos plenamente en las acciones legales que nos permite emprender la legislación europea, y seguiremos este camino con rigor y responsabilidad”, agregó.