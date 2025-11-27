Capturan en La Estrella a presunto cabecilla de “Los Tiguerones”, grupo criminal ecuatoriano

La Estrella, Antioquia

La Policía Nacional de Colombia con apoyo de la Policía del Ecuador, capturó en el municipio de La Estrella a Marlon Andrés Valencia, conocido como alias “Fénix”, señalado como cabecilla del grupo criminal ecuatoriano “Los Tiguerones”.

Según las autoridades ecuatorianas, alias “Fénix” tiene una condena pendiente de 25 años por homicidio, hurto y tentativa de homicidio. Los reportes del vecino país indican que cuenta con más de 15 años de trayectoria delictiva y que habría actuado como enlace internacional para el envío de cargamentos de cocaína hacia México y Estados Unidos.

“Las autoridades ecuatorianas lo catalogan como un objetivo de alto valor para la seguridad atmosférica por su liderazgo en una de las organizaciones criminales más violentas en la ciudad de Guayaquil, vinculada con incontables asesinatos y desmembramientos de sus víctimas en ese país" expresó el General William Castaño Ramos, Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Durante el operativo de captura, Valencia Espinoza portaba de manera ilegal una pistola Glock, un proveedor modificado, 89 cartuchos y cuatro celulares. En los próximos días se realizarán las coordinaciones legales para su presentación ante las autoridades ecuatorianas.

Este tipo de procedimientos se enmarcan en acciones contra el crimen transnacional y el narcotráfico, que incluyen intercambio de información con organismos internacionales y otras autoridades de la región.