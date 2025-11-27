Antioquia, entre los territorios priorizados por la alianza ‘Labranza’ para fortalecer la ruralidad

Antioquia

Las fundaciones Grupo Bios, Promigas y Bolívar Davivienda lanzaron Labranza, una convocatoria que busca fortalecer a 30 organizaciones campesinas, asociaciones o cooperativas en siete departamentos, entre ellos Antioquia. La iniciativa acompañará procesos productivos, comerciales y de gestión para consolidar empresas rurales sostenibles y generar mayor bienestar en los territorios.

Las organizaciones interesadas deberán consultar los Términos de Referencia (TDR) y postularse antes del 28 de noviembre de 2025. Entre los requisitos se encuentran tener al menos dos años de constitución legal, contar con 15 a 50 miembros activos, desarrollar actividades productivas en sectores como agricultura, producción pecuaria, piscicultura, negocios verdes, agroturismo o producción artesanal, y estar integradas en un 80 % por pequeños productores. También se valora la participación de mujeres rurales y jóvenes.

Solo 30 organizaciones serán seleccionadas en esta primera versión, por lo que la postulación no garantiza el acompañamiento. Para resolver inquietudes, las entidades habilitaron el correo convocatorias@fundacionbd.org

Con Labranza, las tres fundaciones esperan fortalecer el tejido rural y aportar a la sostenibilidad del campo, con Antioquia como uno de los departamentos clave en la estrategia.