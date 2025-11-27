10 unidades mieras del Clan del Golfo fueron desmanteladas por el Ejército en Cáceres

Cáceres, Antioquia

En una operación conjunta del Batallón de Infantería Liviana N.º 31 Rifles, la Brigada contra la Minería Ilegal del Ejército Nacional y el CTI de la Fiscalía General de la Nación, fueron ubicadas y destruidas 10 unidades productoras mineras utilizadas para la explotación ilícita de yacimientos en poder del Clan del Golfo en la vereda Asturias, zona rural del municipio de Cáceres, Bajo Cauca antioqueño.

En el punto, las autoridades hallaron 10 dragas tipo caperuza, 10 motores industriales, 10 motobombas, 10 clasificadoras, 300 metros de manguera negra y 200 litros de ACPM, con un valor aproximado de 322 millones de pesos. Según información oficial, esta infraestructura era empleada para fortalecer las finanzas del grupo armado organizado Clan del Golfo.

El Ejército indicó que la destrucción controlada de la maquinaria representa una afectación económica estimada en más de 12.000 millones de pesos para esta organización criminal. Esto, teniendo en cuenta que con su operación se extraían alrededor de 30.000 gramos de oro al mes.

Además del golpe a las economías ilícitas, las autoridades señalaron que el resultado operativo contribuye a mitigar el impacto ambiental generado por la minería ilegal en aproximadamente cinco hectáreas, así como a reducir el daño causado a los afluentes de la región, entre ellos el río Cauca.

El Ejército Nacional afirmó que continuará desarrollando operaciones para neutralizar los factores de criminalidad en la zona y mantener la seguridad y estabilidad del territorio.