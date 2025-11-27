Gobernación de Antioquia y El Retiro firman convenio para terminar la vía La María–Carabanchel

El Retiro, Antioquia

La Gobernación de Antioquia, a través de la Secretaría de Infraestructura, y el municipio de El Retiro firmaron un convenio para finalizar las obras de la vía La María – Carabanchel, un proyecto declarado por valorización en 2018 por $10.267 millones, pero que permaneció prácticamente detenido durante cinco años.

Según la administración departamental, cuando la actual Gobernación asumió funciones el 1 de enero de 2024, la obra apenas registraba un avance del 5%, pese a estar en ejecución desde 2019. Con las acciones adelantadas durante el último año, el progreso llegó al 85%, lo que permitió planear un cierre definitivo del proyecto.

Gobernación asume la financiación para concluir la vía

El nuevo convenio tiene un valor de $8.456 millones, de los cuales la Gobernación aporta $8.446 millones, mientras que el municipio de El Retiro —encargado de ejecutar las obras— aporta $10 millones. El acuerdo tiene un plazo de 12 meses.

El secretario de Infraestructura, Luis Horacio Gallón Arango, explicó que el proyecto llegó en estado crítico, pero fue asumido como compromiso de la administración:“Recibimos una obra prácticamente siniestrada, pero la asumimos como un compromiso institucional y hemos hecho todos los esfuerzos posibles para terminarla. Hemos tenido inconvenientes, pero con este convenio firmado directamente con el municipio de El Retiro, esperamos que en 2026 las obras estén terminadas a satisfacción para el beneficio de los habitantes y visitantes del Oriente antioqueño”.

Qué falta para terminar La María–Carabanchel

El proyecto contempla dos etapas:

Etapa 1: Puente La María – Parcelación La María

Puente La María – Parcelación La María Etapa 2: Parcelación La María – Mall Carabanchel

Cada tramo tiene una longitud de 1,3 kilómetros, para un total de 2,6 km de intervención.

Para la finalización total aún restan:

La pavimentación entre el km 1+700 y el km 2+200

entre el La construcción de andén y ciclorruta entre el km 1+700 y el km 2+600

La interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal será realizada por la firma Rentan por un valor superior a $768 millones.

Impacto para el Oriente antioqueño

La vía La María–Carabanchel es clave para la movilidad interna del municipio de El Retiro y para la conexión con zonas residenciales, comerciales y turísticas. La Gobernación aseguró que la culminación del proyecto permitirá mejorar la seguridad vial, reducir tiempos de desplazamiento y potenciar el desarrollo de la región.

El convenio pone fin a años de retrasos acumulados y fija un cronograma claro que pretende llevar la obra a su cierre definitivo en 2026.