Wilmar Mejía está preparando su renuncia al Consejo Superior de la Universidad de Antioquia

Medellín, Antioquia

El director de inteligencia del DNI y quien fue señalado de tener presunto vínculos con alias Calarcá, de las disidencias de las Farc, el señor Wilmar Mejía, le confirmó a Caracol Radio que lo más seguro es que renuncie en las próximas horas a su representación en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia, donde es el representante del presidente Gustavo Petro.

El señor Mejia le dijo a Caracol Radio, que tal como lo había señalado en otros espacios, estaba analizando su futuro pero que “lo más seguro es que renuncie a esa representación en la Universidad de Antioquia”, por lo que está preparando su renuncia frente a representación que tiene del presidente de la república.

Renuncia tras el escándalo por vínculos con alias Calarcá

La salida de Mejía se produce en medio del escándalo nacional desatado por la aparición de archivos, comunicaciones internas y registros tecnológicos que lo habrían vinculado con la estructura criminal de alias Calarcá, jefe de una de las disidencias de las Farc.

Los documentos revelados durante la investigación pública describen presuntos contactos entre miembros de las disidencias y funcionarios estatales, entre ellos Mejía, quien ha insistido en que se trata de un montaje en su contra. Pese a sus argumentos, el impacto político y la presión institucional generaron un ambiente que volvió insostenible su presencia en el órgano directivo de la universidad.

Crecen las presiones para que deje el cargo

Durante los últimos días, distintos sectores políticos, académicos y gremiales cuestionaron que un alto directivo de inteligencia —señalado en un caso de esta magnitud— continuara representando al Ejecutivo en una universidad pública. Además, desde el departamento se multiplicaron los llamados a su salida, especialmente tras las declaraciones del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien calificó su presencia como incompatible con la crisis institucional que vive la región.

En el interior de la UdeA también hubo inconformidad: colectivos estudiantiles, profesores y organizaciones universitarias pidieron su retiro inmediato, alegando falta de confianza en su papel dentro del Consejo Superior.

Lo que viene: investigaciones abiertas y efectos sobre el Gobierno

Aunque la renuncia aún no se ha oficializado, Mejía confirmó que se encuentra elaborando el documento que presentará a la rectoría y al Ministerio de Educación. Entre tanto, continúan abiertas las investigaciones disciplinarias y penales que buscan establecer responsabilidades sobre los presuntos nexos con la estructura de alias Calarcá.

La posible salida del funcionario significa un nuevo episodio en la crisis institucional que enfrenta el Gobierno por los cuestionamientos a su política de seguridad e inteligencia, y deja abierta la discusión sobre quién ocupará el puesto del presidente en el órgano de dirección de la Universidad de Antioquia.