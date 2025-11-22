Ejército destruyó unidades de minería ilegal del Clan del Golfo en Cáceres, Antioquia

Cáceres, Antioquia

En un operativo contra la explotación ilícita de yacimientos mineros en el Bajo Cauca, tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 31 Rifles, la Décima Primera Brigada y la Brigada contra la Minería Ilegal del Ejército, con apoyo del CTI de la Fiscalía, ubicaron y destruyeron ocho unidades productoras ilegales en la vereda Puerto Santo, en zona rural de Cáceres, Antioquia.

En el área fueron inutilizadas cinco excavadoras, tres motores industriales, tres motobombas, cinco clasificadoras, 1.600 metros de manguera y 1.360 galones de ACPM. Según las autoridades, esta maquinaria está avaluada en más de 3.000 millones de pesos.

El Ejército indicó que estos equipos estarían al servicio del Clan del Golfo y que su destrucción impacta de manera directa las finanzas del grupo armado, con pérdidas estimadas en más de 10.000 millones de pesos, equivalentes a una extracción mensual de 24.000 gramos de oro.

La operación también busca mitigar el daño ambiental ocasionado por la minería ilegal, que genera degradación de suelos fértiles y contaminación de fuentes hídricas en la región.

El Ejército Nacional aseguró que continuará adelantando acciones para combatir los delitos ambientales y afectar las economías ilícitas que financian a los grupos armados en el Bajo Cauca antioqueño.