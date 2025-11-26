Padres de familia de megacolegios de Girón rechazan cambio de operador: denuncian irregularidades

Bucaramanga

Padres de familias de tres megacolegios del municipio de Girón: Institución Educativa Nuestra Señora de Belén, Gabriel García Márquez y Mario Morales Delgado, manifestaron “preocupación” por las recientes decisiones tomadas por la alcaldía municipal a través de la Secretaría de Educación, con respecto a una nueva contratación del servicio educativo.

Según un comunicado emitido por las familias, la comunidad conoció “de manera inesperada y sin socialización previa” que el municipio firmó un contrato por los próximos 12 años con la Corporación Crecer Educados, una entidad sobre la cual aseguran que no tienen información suficiente sobre su trayectoria, experiencia o capacidad para atender a los más de 4.500 estudiantes matriculados en las tres instituciones.

Los padres de familia afirman que “esta decisión se tomó sin informar ni involucrar a la comunidad educativa, vulnerando su derecho a la participación ciudadana y al conocimiento de cambios que impactan directamente la formación y estabilidad académica de los estudiantes”. También cuestionan que no se hayan explicado los motivos por los cuales el actual operador, Fe y Alegría, reconocido por su continuidad en estas instituciones, dejara de prestar el servicio.

Ante esto, las familias hicieron un llamado al Ministerio de Educación Nacional, buscando que revisen el proceso y garanticen que la contratación cumpla con los estándares de calidad; y a la Procuraduría, Contraloría y Personería Municipal, para que ejerzan control preventivo y verificar la legalidad y transparencia del contrato que, según ellos, “compromete la educación pública del municipio durante más de una década".

Sindicato de Educadores de Santander se pronunció sobre los Megacolegios de Girón

El Sindicato de Educadores de Santander (SES) denunció que existen presuntas irregularidades en un contrato que, según señalan, entregaría la administración de estos tres colegios públicos operador privado por un periodo de 12 años a partir de 2026. La advertencia fue hecha por Javier Antonio Flórez, secretario del SES, quien aseguró que estas instituciones presentan insuficiencia de recurso humano, lo que llevó a contemplar una contratación temporal, pero denuncia que esta presenta irregularidad.

“Con sorpresa, debido a la circunstancia atípica de la política en Girón, nos hemos enterado que de este año se estableció una contratación por 12 años, comprometiendo vigencias futuras, privatizando la educación, fomentando la tercerización laboral de los docentes y sacrificando aproximadamente 193 mil millones del sistema general de participaciones para un lucro de un operador privado”, señaló el directivo del SES,

Agregó Javier Flórez, que la nueva entidad contratada no cumple con la experiencia e idoneidad para el compromiso, “un requisito fundamental es que estas entidades que aplican para administrar servicio educativo tengan como mínimo 10 años de experiencia. La Corporación Crecer Educamos de Cúcuta, Norte de Santander, su personería jurídica es del 2 de octubre del 2023, es decir, apenas cuenta con dos años de experiencia y consideramos presuntamente que hay una vulneración notable al principio de la moralidad administrativa”.