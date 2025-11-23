“La Comisión no pudo recaudar ni el 80% de las pruebas por financiación de campaña Petro”: Carranza

La defensa del presidente Gustavo Petro señaló que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes no recaudó ni el 80% del material probatorio que le fue solicitado a la Fiscalía para indagar sobre la presunta financiación irregular de la campaña Petro Presidente, en 2022.

De acuerdo con Alejandro Carranza, abogado del presidente, la fiscal Lucy Marcela Laborde “no tenía lista las pruebas para entregárselas a la Comisión” e incluso “no tenía” las declaraciones juramentadas que realizó Nicolás Petro y Day Vásquez, en el marco del proceso que se le sigue el exdiputado del Atlántico en su posible vínculo en la campaña presidencial de su padre.

Detalles de la inspección

“Lo que se logró recibir fue muy poco, porque ella no tenía listo nada para entregarle a la Comisión. Todas las evidencias de las declaraciones y entrevistas bajo juramento que tomaron los investigadores Forero y el fiscal Mario Burgos no las tenía. Tampoco tenía ningún video, ningún link, no tenía nada para entregarle a la Comisión. Entonces a la comisión le toca pedírselos a la Fiscalía central para ver si de pronto ellos sí acceden a colaborar en la investigación. Tampoco tenía las audiencias, ninguna de las audiencias que hemos hecho. El 80% ó 90% de las cosas que teníamos que recaudar, que eran todas las entrevistas en video y todas las audiencias, pues no se pudieron recaudar”, dijo Carranza.

El profesional del derecho dijo que las pruebas que sí se pudieron recaudar fueron el principio de oportunidad de Day Vásquez, la extracción de datos del celular de Laura Ojeda y su mamá, y el escrito de acusación.

Falencias en la logística de la Fiscalía

En medio de esta diligencia, Carranza advirtió que la Fiscalía no les está dando los recursos a sus funcionarios para que lleven un control adecuado de las audiencias.

Incluso dijo que la fiscal Laborde no pudo facilitar información de su computadora debido a que los puertos USB estaban suspendidos por parte del ente acusador.

“Si la fiscal General no le da un drive para que ella (fiscal Laborde) guarde las audiencias, como por qué el servidor público va a tener que pagar de su sueldo eso. Entonces yo entiendo eso. Y según entiendo eso, no es que sea solo ella, es que todos los fiscales del país están con un déficit en la logística para atender las necesidades que tienen. Si al computador de ella le bloquearon los accesos para que no puedan sacar información de la USB, ¿Qué culpa tiene ella? No puede si la tecnología que maneja la Fiscalía le impide que ella abra su correo electrónico en otras cuentas", agregó Carranza.

Sin embargo, el abogado llamó “descortés” a la fiscal Laborde en medio de la diligencia de la Comisión, pero no denunció obstrucción al proceso.

Protección al juez del proceso

Sobre lo conocido en estos días de que el juez Hugo Carbonó se está movilizando en plataformas digitales y sin escoltas, debido a que tuvo problemas mecánicos con el vehículo que le fue asignado por parte de la Unidad Nacional de Protección, Carranza pidió que se “proteja” al juez en este caso, teniendo en cuenta que el caso de Nicolás Petro está ad-portas del juicio.

La audiencia de Nicolás Petro continuará este miércoles 26 de noviembre, a las 2:00 de la tarde.

Mientras que la del principio de oportunidad otorgado a Day Vásquez quedó fijada para el jueves 27 de noviembre a las 9:00 a. m.