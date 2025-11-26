“Pude perder la vida por una moneda”: joven relata cómo sobrevivió a un ataque en Floridablanca

Mi esposa quiso enfrentar al sicario, luego este tipo de una manera canalla la ataca con el cuchillo. por a la altura del hombro y en el segundo ataque yo no lo pude detener: Richard Cardona. Foto: Getty Images

Cuando empezaba su rutina de estudio, la mañana de Carlos Arturo Ramos Bacca, un joven de 22 años, se vio interrumpida por un hombre que terminó atacando a Ramos Bacca con dos puñaladas: una en el brazo y otra cerca a su cuello.

El joven caminaba desde su casa por el puente cercano a la estación Lagos, en Floridablanca, rumbo al Sena, en la mañana del lunes 24 de noviembre. Es estudiante de Análisis y Desarrollo de Software.

El estudiante le contó a Caracol Radio que, mientras caminaba por el puente, este hombre, le pidió a Ramos Bacca una moneda.

“Me pidió una moneda y le dije que no porque en realidad no tenía nada para darle. Seguí caminando, pero de reojo noté que él se me iba acercando y aceleraba el paso”, explicó.

Ramos Bacca intentó alejarse, pero el hombre aumentó el paso detrás de él, hasta que ambos terminaron corriendo. La situación escaló cuando ambos terminaron forcejeando y el agresor sacó una navaja y apuñaló dos veces a Ramos Bacca.

“Yo empecé a correr porque él venía detrás de mí, pero me alcanzó y ya lo tenía encima. Lo único que pude hacer fue intentar defenderme, pero él ya tenía el cuchillo afuera. Sentí el primer impacto de la navaja en el hombro y el segundo en la clavícula, muy cerca del cuello”, detalló.

Ramos Bacca cuenta que ese día llevaba un buso y, debajo, una camisa. Ambas prendas amortiguaron los golpes: la tela del buso detuvo el impacto en el brazo y un botón de la camisa evitó que la herida en la clavícula fuera más profunda.

El joven también contó que un compañero de otra carrera y una vendedora de la zona vivieron una experiencia similar días atrás.

Ramos Bacca alcanzó a llegar hasta la Universidad Santo Tomás, donde fue auxiliado por varias personas. Después del incidente, él y su madre se desplazaron a la Clínica Guane para recibir atención médica.

Luz Stella Bacca, madre del joven, pide mayor vigilancia en ese sector porque a diario lo cruzan estudiantes y trabajadores. Señala que su hijo pudo haber perdido la vida por no dar una moneda y que no es justo que quienes madrugan a estudiar deban exponerse a estos riesgos.

“Hago un llamado a las autoridades para que estén más pendientes de ese sector, porque la mayoría de quienes pasan por ahí son estudiantes del Sena y de la Universidad Santo Tomás. No es justo, y no quiero ni pensar que mi hijo pudo haber perdido la vida por no darle una moneda”.

La familia insiste en que esta no es una situación aislada y reclama patrullajes en los horarios en los que más se mueven estudiantes y trabajadores.