El estremecedor relato de la mamá del estudiante del Sena asesinado en una discoteca de Bucaramanga

Bucaramanga

La tragedia que enluta a una familia en Bucaramanga tiene nombre: Ferney Steven Martínez Carrillo, un joven aprendiz del Sena, de 22 años, que murió tras una balacera registrada en una discoteca en el barrio Café Madrid al norte Bucaramanga, donde cumplía turnos como ayudante de seguridad para poder pagar sus estudios y apoyar en su hogar, según contó su mamá.

Su madre, quien pidió reservar su identidad, relató con dolor la rutina diaria de su hijo. Ferney estudiaba en el Centro Industrial de Mantenimiento Integral del SENA, en Girón, donde cursaba formación relacionada con tránsito, con la ilusión de convertirse algún día en alférez. “Él estuvo en el Sena el sábado y pues ya venía para la casa, él estuvo donde mi mamá y comió y todo, mi mamá le dio la comita, porque era su rutina de lunes a sábado. Era un muchacho muy juicioso, no salía, no tenía problemas con nadie”, recordó.

A pesar de insistirle que no trabajara en ese lugar, el joven aceptaba turnos nocturnos como ayudante de seguridad para conseguir el dinero que necesitaba para su transporte en moto y para ayudar a su madre con los servicios del hogar. “Me decía: ‘Madre tranquila, yo miro cómo le colaboro’. Él solo quería ayudarse y ayudarnos”, añadió.

Según la familia, Ferney no estaba en la discoteca como cliente, sino laborando, en medio de un ambiente que ya había sido cuestionado por episodios de violencia anteriores. “Desafortunadamente ese muchacho, el agresor, no sé qué le pasó, pero quiero justicia por mi hijo”, expresó la madre, pidiendo que lo ocurrido no quede impune.

Mientras avanzan las investigaciones y se clarifican las circunstancias del ataque, la familia aún no tiene fecha definida para las exequias. El dolor, sin embargo, ya es irreversible. “Él jamás tuvo problemas con nadie. Era un muchacho muy tranquilo, muy de su casa. Lo que le hicieron no tiene explicación”, lamentó.

Escuche aquí el relato completo de la mamá del joven asesinado en una discoteca de Bucaramanga:

Testigos revelaron nuevos detalles de los hechos

Un testigo de los hechos describió cómo ocurrió el ataque donde murió el joven de 22 años. Según el relato, de quien decidió también proteger su identidad por seguridad, un hombre llegó hasta la entrada del establecimiento y lanzó lo que parecía un artefacto explosivo que estalló de inmediato. Tras la detonación, el agresor comenzó a disparar de forma indiscriminada contra quienes se encontraban en el lugar.

“Una persona de ropa blanca, en la entrada tira lo que es un artefacto que explota y luego empieza a disparar. Se escuchan los disparos indiscriminadamente a todas las personas que estaban ahí porque para mí no tenía un objetivo como tal. Simplemente empezó a disparar, a disparar. Eran dos motos, dos motos y en las cuales venían cuatro hombres y entre esos pues venía el tipo que decimos.

Las tres mujeres heridas continúan recibiendo atención médica y de acuerdo con el último reporte de la Policía Metropolitana de Bucaramanga una de las tres se encuentra en delicado estado de salud. La Policía también confirmó tener ya plenamente identificado a uno de lo autores de este crimen.