Carlos Bueno candidato a la Alcaldía de Bucaramanga, sumó nuevos respaldos políticos. ¿Quiénes son?

Bucaramanga

La agenda del fin de semana de los candidatos a la Alcaldía de Bucaramanga estuvo, para algunos, con novedades y confirmación de apoyos políticos. Como fue el caso del candidato Carlos Bueno, quien realizó un evento en Neomundo, donde oficializó nuevas adhesiones a su campaña a pocas semanas de los comicios del 14 de diciembre.

Uno de los anuncios más llamativos fue la incorporación oficial del senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como JP Hernández, quien se definió como “el senador más antipetrista de Colombia” y se sumó públicamente a la campaña de Carlos Bueno. Durante su intervención, Hernández pidió a los bumangueses confiar en “un profesional altamente preparado, un funcionario que trabaja 24/7″.

“Amamos a Bucaramanga, sabemos que nuestra ciudad va a salir adelante y con Carlos Bueno eso se hará una feliz realidad”, expresó el congresista.

En el evento también se conoció de la entrada de Tito Alberto Rangel Arias, actual presidente del Concejo de Bucaramanga y uno de los concejales, que se vio más cercano al exalcalde Jaime Andrés Beltrán. Rangel, anunció su respaldo a Bueno dentro de la alianza Colombia Justa Libres.

A estas adhesiones se sumó otra novedad: el partido Oxígeno anunció que también apoyará la candidatura de Carlos Bueno a la Alcaldía de Bucaramanga, convirtiéndose en la quinta colectividad en respaldarlo. El directivo Tomás Vargas oficializó el apoyo y firmó el documento que formaliza la entrada del partido a la campaña.

A 20 días de las elecciones atípicas la campaña política se encuentra en su momento más intenso. Las adhesiones, fracturas y reacomodos políticos siguen marcando el pulso de los próximos comicios electorales.