VIDEO: En Santander campesinos sacan productos con polea improvisada por vías en mal estado

Se trata de la vía rural que conecta varias a veredas de San Andrés como santo domingo, Mogotocoro, listara, Anta y Cairasco, con el casco urbano del municipio, vía que volvió a quedar intransitable con la temporada de lluvias, agravando una crisis que completa más de ocho años sin solución.

En el sector Las Minas, el camino se convierte en un lodazal que aísla a decenas de familias y bloquea la salida de productos como la leche. Duber Alvarado, líder social del municipio, relató que los campesinos han optado por implementar medidas extremas como la instalación de una polea improvisada para pasar las cantinas de la leche de un lado a otro del tramo colapsado.

“La situación es tan crítica que las familias han tenido que recurrir a medidas extremas como lo hicieron recientemente con la instalación de una polea improvisada con un lazo para poder pasar las cantinas de la leche de un lado al otro lado de la vía porque los carros no pueden entrar y no pueden recoger la producción de la leche”. Detalló Alvarado.

Los habitantes aseguran que las intervenciones realizadas hasta ahora han sido superficiales y no resisten el invierno, lo que ocasiona que la vía colapse una y otra vez sin que exista un proyecto que garantice estabilidad y movilidad permanente, Alvarado también señala que las vías alternas que se podrían utilizar no se encuentran en buen estado.

“Esta crisis está dejando pérdidas económicas enormes. Transportar los productos del campo, especialmente como la leche, la papa, se ha vuelto una odisea, se ha vuelto casi imposible. La lechera o los camiones tienen que buscar una ruta alterna que también están deterioradas, lo que aumentan los costos y afectan a los productores y a los compradores de los productos que no pueden salir de las fincas porque las vías están completamente destruidas”. Asegura el líder social.

Ante el creciente impacto social y productivo, la comunidad exige una solución urgente y definitiva que ponga fin al aislamiento y permita sostener la economía campesina del municipio.