Entró en vigencia el Decreto 0264 de noviembre 26 de 2025 a través del cual se establece las nuevas tarifas de taxi en Pasto.

Según el acto administrativo los costos de las carreras serán los siguientes:

-Normal/Ordinaria (No periférico a no periférico): $7.500

-Especial (No periférico a periférico o viceversa): $8.000

-Súper (Periférico a periférico, bordeando el centro): $9.000

De igual manera se estableció los montos autorizados como recargos para algunos servicios así:

- Nocturno (9:00 p.m. a 5:30 a.m.): $1.000

- Puerta a puerta: $1.000

- Dominical y Festivos: $800

El costo del servicio expreso al Aeropuerto Antonio Nariño : $64.000 (Desde la salida norte - Chapultepec)

El decreto también incluye tarifas específicas para varios corregimientos:

BUESAQUILLO $ 9.500

CABRERA $ 16.800

CATAMBUCO $ 16.500

EL ENCANO $ 44.000

EL SOCORRO $ 44.000

GENOY $ 24.200

GUALMATAN $ 15.400

JAMONDINO $ 9.400

JONGOVITO $ 10.500

LA CALDERA $ 35.000

LA LAGUNA $ 17.900

MAPACHICO $ 18.200

MOCONDINO $ 14.900

MORASURCO $ 20.500

OBONUCO $ 11.200

SAN FERNANDO $ 16.000

SANTA BARBARA $ 33.900

ANGANOY $ 9.000

