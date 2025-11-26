Nuevas tarifas de taxi en Pasto
¿Cuánto deberá pagar desde hoy por el servicio?
Pasto-Nariño
Entró en vigencia el Decreto 0264 de noviembre 26 de 2025 a través del cual se establece las nuevas tarifas de taxi en Pasto.
Según el acto administrativo los costos de las carreras serán los siguientes:
-Normal/Ordinaria (No periférico a no periférico): $7.500
-Especial (No periférico a periférico o viceversa): $8.000
-Súper (Periférico a periférico, bordeando el centro): $9.000
De igual manera se estableció los montos autorizados como recargos para algunos servicios así:
- Nocturno (9:00 p.m. a 5:30 a.m.): $1.000
- Puerta a puerta: $1.000
- Dominical y Festivos: $800
El costo del servicio expreso al Aeropuerto Antonio Nariño : $64.000 (Desde la salida norte - Chapultepec)
El decreto también incluye tarifas específicas para varios corregimientos:
BUESAQUILLO $ 9.500
CABRERA $ 16.800
CATAMBUCO $ 16.500
EL ENCANO $ 44.000
EL SOCORRO $ 44.000
GENOY $ 24.200
GUALMATAN $ 15.400
JAMONDINO $ 9.400
JONGOVITO $ 10.500
LA CALDERA $ 35.000
LA LAGUNA $ 17.900
MAPACHICO $ 18.200
MOCONDINO $ 14.900
MORASURCO $ 20.500
OBONUCO $ 11.200
SAN FERNANDO $ 16.000
SANTA BARBARA $ 33.900
ANGANOY $ 9.000
Lea también...