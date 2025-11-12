Privados de la libertad correrán en Pasto ‘Carrera 5K por la Libertad y la Paz’

Se lanzó oficialmente la ‘Carrera 5K por la Libertad y la Paz’ que se realizará el 14 de diciembre con punto de partida en la Plaza del Carnaval de Pasto.

El evento busca promover la inclusión y la reconciliación mediante la práctica deportiva explicó a Caracol Radio la gestora social del departamento Ingrid Cortes.

“Esta propuesta nace desde el Proyecto de Vida 2M, en alianza con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), como muestra de que la seguridad y la resocialización pueden avanzar de la mano.”: indicó.

Durante el acto de lanzamiento se resaltó que la carrera es un acto de fe en las segundas oportunidades. “Participarán 25 Personas Privadas de la Libertad de los centros penitenciarios de los Municipios de Pasto, Ipiales, Túquerres, Tumaco y La Unión, seleccionadas por su compromiso con los procesos de rehabilitación.

Los interesados en participar pueden inscribirse antes del 1 de diciembre a través de las redes sociales (@ingrid.cortesgs). Los fondos recolectados en esta competencia se destinarán al equipamiento del gimnasio del Centro Penitenciario de Pasto.

Lea también... Rechazo en Nariño por ataque a la Policía cerca de un hogar comunitario

Por su parte el secretario de Recreación y Deportes, John Jairo Preciado aseguró que el objetivo es que los privados de la libertad puedan integrarse a sus familias y a la comunidad mediante una actividad deportiva que simboliza unión, paz y libertad”.