Lluvias en Pasto: Cuatro barrios y varias plazas de mercado damnificadas por inundaciones

Pasto - Nariño

En los últimos días se ha registrado distintas emergencias debido a la segunda temporada de más lluvias que se presentan recientemente en el suroccidente colombiano, y que se recrudecieron durante este último fin de semana en la ciudad de Pasto provocando emergencias en varios sectores urbanos, rurales y en algunas plazas de mercado.

De acuerdo con el reporte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto, los barrios La Colina, Tamasagra, Briceño y Pandiaco fueron algunos de los más afectados por el colapso y rebosamiento de sumideros debido al material de arrastre acumulado por las obras que se adelantan por ejemplo en la zona del barrio La Colina.

Desde el organismo de socorro indicaron que la situación generó acumulación temporal de aguas en vías y andenes, aunque sin daños graves a viviendas o infraestructura.

“Se atendieron varios llamados de la comunidad, principalmente por taponamiento de sumideros y anegamientos menores. En todos los casos se realizó la verificación correspondiente y el drenaje de las aguas”, Señaló el teniente Ricardo Méndez, comandante de Bomberos de Pasto.

Además de estos puntos, se reportaron afectaciones en las plazas de mercado El Tejar y Potrerillo, donde las lluvias provocaron filtraciones y grietas en los tejados, generando el ingreso de agua a los locales y afectación de mercancías, principalmente productos perecederos, por lo que los comerciantes solicitaron apoyo para la reparación de las cubiertas, ya que las filtraciones se han vuelto recurrentes durante la actual temporada de lluvias.

A esto se suma el más reciente reporte de afectaciones a nivel departamental que da cuenta de por lo menos 19 municipios damnificados en vías y algunas zonas urbanas, además de cuatro personas fallecidas por distintas emergencias relacionadas con la actualidad climática.