Capturan a alias El Rodys tras hurtar cadena de 8 millones a turista en el Centro Histórico

En el marco de planes contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional de Colombia, capturan en flagrancia a un presunto delincuente, en el centro de la ciudad.

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La Policía Nacional de Colombia, a través de las patrullas de vigilancia y gracias a la oportuna información de la comunidad, logró la captura de un hombre conocido como “Rodys”, de 40 años, por el delito de hurto, mediante la modalidad de raponazo.

La captura se produjo en la avenida Daniel Lemaitre, del barrio Getsemaní. Minutos antes, el sujeto había halado una cadena de oro a un turista extranjero. El elemento recuperado, avaluado en más de 8 millones de pesos, fue devuelto a la víctima, quien agradeció la oportuna reacción de los uniformados.

El presunto delincuente presentaba 9 anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de lesiones personales, amenazas, hurto, violencia intrafamiliar y porte, tráfico de estupefacientes.

En lo corrido del año se han capturado 2.553 personas por diferentes delitos, entre ellos, 399 por hurto.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, invitando a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque.

La Policía Nacional de Colombia, invita a los cartageneros a seguir cooperando bajo absoluta reserva con las autoridades para identificar a los delincuentes y las estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía, marcando a la línea 123.