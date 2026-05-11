“Honraré las banderas de Miguel Uribe”: Paloma Valencia tras apoyo de María Claudia Tarazona

Miguel Uribe, Paloma Valencia y María Claudia Tarazona. Fotos: (Colprensa - Cristian Bayona) / (Colprensa - Catalina Olaya) / (Colprensa - Cristian Bayona).

La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia agradeció el apoyo de María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, y aseguró que “este es el gesto más grande y conmovedor de la campaña”.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, la aspirante del Centro Democrático también dijo que recibe esta muestra de confianza “con enorme gratitud, responsabilidad y respeto”.

Además, recordó que el entonces senador y precandidato presidencial “fue su amigo, un competidor respetuoso y decente”.

“Voy a honrar sus banderas y cuidar su legado con profundo respeto y responsabilidad porque este país merece unirse alrededor de la defensa de la democracia frente a quienes la desprecian o quieren debilitarla”, señaló Valencia.

Tarazona, en diálogo con Noticias Caracol, dijo que votará por Paloma Valencia porque esa fue la voluntad de su esposo, en caso de que él no ganara la Presidencia de la República.

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