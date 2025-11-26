Autoridades en Pasto disponen máximas capacidades para investigar atentados y reforzar la seguridad

Pasto - Nariño

Hay alerta en Pasto por los recientes hechos de terrorismo y violencia registrados en los últimos días, tras un consejo de seguridad extraordinario, se determinó disponer de todas las capacidades institucionales incluso del departamento para las respectivas investigaciones.

De acuerdo con el alcalde Nicolás Toro, las autoridades mantienen activa la alerta ante la secuencia de atentados y hostigamientos que se han presentado en el departamento durante las últimas semanas. “Este es el tercer explosivo que detona este año y ya se han desactivado cuatro artefactos. Pasto está en alerta, como está en alerta todo el país. Le seguimos pidiendo a la comunidad que nos informe cualquier hecho que conozcan”, señaló el mandatario.

En el Consejo de Seguridad se anunció además que la Gobernación de Nariño dispondrá un dispositivo especial de inteligencia y de investigación para apoyar las labores orientadas a identificar a los responsables de estos hechos

Por su parte, desde la administración municipal indicaron que las actividades previstas para esta temporada se desarrollarán con normalidad mientras avanzan las indagaciones. “Pasto es una ciudad que tiene cámaras por todo lado y en su momento habrá reconocimiento de los responsables y ellos serán sometidos ante las autoridades. El municipio no va a suspender ningún evento y vamos a seguir cuidando nuestra ciudad”, agregó el mandatario.

Refuerzo de 400 uniformados para Pasto

El Gobierno Nacional confirmó el envío de un refuerzo de 400 uniformados que fortalecerán la seguridad en la ciudad durante diciembre y el Carnaval de Negros y Blancos, de acuerdo con el reporte, cincuenta de estos policías permanecerán de manera permanente en Pasto como parte del fortalecimiento de la Policía Metropolitana.

Lo que se busca, según las autoridades, es brindar garantías a propios y turistas ante la llegada de la época turística más importante para Nariño con ocasión del Carnaval de Negros y Blancos.