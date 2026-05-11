Guterres afirma que no hay una “solución militar” para Cuba y pide “diálogo constructivo” (Photo by Kay Nietfeld/picture alliance via Getty Images) / picture alliance

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, afirmó este lunes que “no hay ninguna solución militar” para Cuba y pidió un “diálogo constructivo” tras las amenazas de invasión lanzadas contra ese país por el presidente estadounidense, Donald Trump.

“Estamos muy preocupados por la situación humanitaria en Cuba y creemos que no hay ninguna solución militar que se pueda buscar para Cuba. Necesitamos un diálogo constructivo para garantizar que el pueblo cubano no sigue sufriendo de manera tan dramática”, señaló Guterres en una rueda de prensa en la sede de la ONU en Nairobi.

El secretario general de Naciones Unidas señaló también que cree que “no es posible que se repita (en Cuba) una situación similar” a la operación militar lanzada por EE.UU. en enero pasado contra Venezuela y que acabó con la captura del entonces presidente de ese país, Nicolás Maduro, porque la situación en Venezuela “era completamente diferente”.

“En Venezuela, honestamente, vimos una operación militar contra Maduro, pero tengo la impresión de que hubo grandes complicidades dentro del sistema político venezolano”, subrayó Guterres.

“Por lo tanto, comparar Venezuela con Cuba me parece una comparación injusta”, zanjó.

El secretario general reiteró, asimismo, el rechazo de la ONU a las sanciones impuestas contra Cuba por Washington y subrayó que “violan el derecho internacional”.

Guterres hizo estas afirmaciones después de que Trump asegurara el pasado día 1 que tomará el “control” de Cuba “casi de inmediato” tras terminar con el “trabajo” en Irán, en referencia a la ofensiva iniciada junto con Israel a finales de febrero contra la República Islámica.

Además, el presidente de EE.UU. firmó ese día una nueva orden ejecutiva para extender la cobertura de las sanciones contra La Habana hasta abarcar casi a cualquier persona o empresa no estadounidense que tenga relaciones comerciales con la isla, especialmente en los sectores de la energía, la defensa, la seguridad y las finanzas.

Según la nueva orden ejecutiva, a cualquier persona o empresa que opere en ellos o haga negocios con el Gobierno cubano se le podrían bloquear totalmente sus activos en EE.UU.

Desde el pasado enero, Washington ha intensificado la presión económica sobre La Habana con un bloqueo petrolero que ha impedido casi totalmente la entrada de crudo y combustibles desde el exterior, mientras ha instado al Gobierno cubano en diversas ocasiones a cambiar el sistema económico y el régimen político de la isla.

Ambas partes han reconocido conversaciones desde hace más de un mes pero, por el momento, no se han hecho públicos los temas o avances en este diálogo.