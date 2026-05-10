Murió Bianca Gambino, presentadora reconocida por su trayectoria en la televisión colombiana

Bogotá

En horas de la mañana del Domingo 10 de mayo se confirmó el fallecimiento de la reconocida presentadora y periodista Bianca Gambino. La comunicadora era recordada por haber iniciado la presentación del informativo del canal City Tv durante sus inicios en el año 1999.

Posteriormente y después de haber dejado la presentación en City Tv, Gambino paso por varios espacios periodísticos y además presentó el noticiero CM& en donde obtuvo el premio Simón Bolívar como mejor presentadora.

Según la información conocida, el fallecimiento de la reconocida periodista se dio después de dos años de una lucha que afrontó contra el cáncer.