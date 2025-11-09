El taxi colombiano que recorre las calles de Madrid

Entre las calles de Madrid, un carro amarillo llama la atención de transeúntes y colombianos. Detrás del volante está Joel Jerez, un colombiano que decidió llevar un pedazo de su país a las calles de la capital española.

Joel contó en A vivir Que Son Dos Días que su idea nació al notar que, en España existían carros de ese modelo y color, no eran comunes ni comerciales. Al obtener su carro amarillo poco a poco fue agregando detalles que evocan la identidad nacional: calcomanías, accesorios y símbolos que hacen de su carro un homenaje a los taxis tradicionales de Colombia.

El carro se ha convertido en un ícono callejero. Muchos colombianos residentes en Madrid se detienen para tomarse una foto o compartir una conversación con Joel, quien sueña con convertir su proyecto en un tour cultural por Madrid y otras ciudades, donde los colombianos puedan reencontrarse con una parte de su tierra.

El particular taxi no solo recorre calles europeas, sino también las emociones de quienes, al verlo, sienten que por un instante Colombia está más cerca.