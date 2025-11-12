El Gobierno Nacional confirmó su respaldo a la consolidación de la Plataforma Logística de Occidente

Pereira

La decisión se dio tras una mesa técnica interinstitucional desarrollada en Pereira, en la que participaron representantes del Ministerio de Transporte, la DIAN, la Agencia Nacional de Infraestructura, el Departamento Nacional de Planeación, la Gobernación de Risaralda y la Región Administrativa y de Planificación Eje Cafetero.

Durante el encuentro, el Gobierno ratificó el compromiso para reconocer oficialmente la PLO como la primera Iniciativa Logística Estratégica del país, un paso que permitirá avanzar en su consolidación como puerto seco y nodo clave para el transporte multimodal.

Según Liliana Ospina, ministra de Transporte encargada, el Gobierno Nacional está dispuesto a acompañar este proyecto, que anteriormente se había denominado como la PLEC, Plataforma Logística del Eje Cafetero; sin embargo, debido a la importancia que representa para el desarrollo del occidente de Colombia, pasó de ser una apuesta regional a consolidarse como una obra de interés nacional.

Este avance marca un hito para la competitividad del Eje Cafetero, pues la Plataforma Logística de Occidente permitirá movilizar más de ocho millones de sacos de café y toneladas de productos industriales y agroindustriales, dinamizando la economía regional y generando miles de oportunidades para los habitantes de Risaralda y el occidente colombiano.

Alejandro García, representante a la Cámara por Risaralda.

Entre los compromisos asumidos se destacan:

El Ministerio de Transporte y la Gobernación de Risaralda tendrán 60 días para tramitar la habilitación de la PLO como puerto seco.

como puerto seco. La Gobernación de Risaralda enviará a la ANI un anexo del proyecto del Tren del Pacífico que incluya la conexión férrea directa con la plataforma logística.

que incluya la conexión férrea directa con la plataforma logística. Se construirá un plan de acción 2026 que permita acelerar la ejecución del proyecto a partir del próximo año.

Por su parte, la DIAN expresó su interés en establecer un centro de operación aduanera en la plataforma, mientras que la ANI confirmó que los estudios del Tren del Pacífico (Yumbo – Caimalito) serán ampliados para conectar directamente con la PLO en La Virginia, fortaleciendo su papel como punto de enlace entre los corredores férreos, viales y portuarios del país, así también lo indicó la ministra de transporte encargada, Liliana Ospina.

Con este respaldo, el Gobierno Nacional y las autoridades regionales reafirman su compromiso con el desarrollo logístico, económico y productivo del país, avanzando hacia la meta de consolidar a Risaralda como un eje estratégico de comercio exterior y transporte intermodal.

