Este sería el aumento en las pensiones para el año 2026, según el último IPC

En Colombia, hay miles de personas que cada año cumplen con los requisitos para alcanzar la pensión. De esta manera, podrán disfrutar de un ingreso mensual, que se realiza por medio del pago de una mesada, durante el tiempo en que disfrute la jubilación al lado de sus seres queridos.

De acuerdo a las cifras de Colpensiones, hay algo más de 1,8 millones de pensionados en la entidad con corte a julio de 2025. Entre ellos, hay un 43,5 % que son hombres, y el 56,5 % restante son mujeres. Asimismo, un 79% de los afiliados recibe una mesada por un valor entre uno y dos salarios mínimos.

Al igual que muchos trabajadores en Colombia, cada año los pensionados reciben un aumento en el pago de su mesada a raíz de la cifra del Índice de Precios al Consumidor (IPC). A su vez, esto produce que muchos productos y servicios varíen su precio a partir del 1 de enero.

¿Cómo se define el aumento en el pago de la pensión?

El aumento en el pago de las pensiones en Colombia se realiza en la misma proporción con respecto al salario mínimo. En este caso, el valor que finalmente se fija, bien sea en las mesas de concertación o por decreto presidencial, es el que aplicará para las mesadas que recibirán los jubilados para el año que se avecina.

Esto también se debe a que un pensionado recibe como mínimo el valor correspondiente a un salario mínimo como parte de su mesada. Sin embargo, este valor puede variar dependiendo de lo que haya recibido durante el tiempo que laboró. Para ello, se toma como referencia el Ingreso Base de Cotización (IBC) a fin de determinar una cifra promedio de sus ganancias.

¿En cuánto podría incrementar el pago de la pensión para 2026?

En su más reciente informe, el Dane señaló que la cifra del IPC para septiembre de 2025 es del 5,18%. Este valor es fundamental para definir en cuánto subiría tanto el salario mínimo como el pago de la mesada para el 2026.

En ese orden de ideas, si se toma en cuenta únicamente ese porcentaje, un jubilado en Colombia recibiría como mínimo un ingreso de 1.497.237 pesos que corresponde al pago de su mesada de cara al próximo año. No obstante, este valor puede variar dependiendo de lo que haya recibido en promedio una persona mientras se desempeñó laboralmente.

Por otra parte, es importante mencionar que este valor puede cambiar dependiendo de la cifra del IPC que reporte el Dane al finalizar el 2025. Asimismo, las mesas de negociación que adelante el Gobierno junto con empresarios y centrales obreras para definir el aumento del salario mínimo también serán cruciales para definir cuál será la cifra final que regirá para el próximo año.

¿Cuáles son los requisitos para alcanzar la pensión en Colombia?

Según establece la ley 100 de 1993, hay dos requisitos por los cuales una persona en Colombia puede alcanzar su respectiva pensión. Estos son: