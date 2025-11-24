Cómo calcular el impuesto de vehículos en Bogotá: Monto que pagarían con avalúo de 50 y 60 millones

El impuesto vehicular en Bogotá es una obligación anual que deben cumplir todos los propietarios de vehículos matriculados en la ciudad.

Para el año en curso, el proceso de pago se realiza exclusivamente a través de la Oficina Virtual de la Secretaría Distrital de Hacienda, donde el sistema permite consultar y generar la liquidación correspondiente.

De esta manera, el trámite inicia ingresando al portal oficial, seleccionando la opción ‘Pagos Bogotá’ o ‘Vehículos 2025’, y registrando los datos del propietario y del automotor. Una vez generada la factura, el contribuyente puede pagar en línea mediante PSE, tarjetas de crédito o la app Daviplata.

Adicionalmente, existe la alternativa de descargar el documento para cancelar de forma presencial en bancos y corresponsales autorizados. Tenga en cuenta que la liquidación integra el valor del impuesto calculado, según el avalúo comercial del vehículo, los derechos de semaforización establecidos en 77.350 pesos para 2025 y eventuales beneficios ambientales.

Del mismo modo, es fundamental conservar el comprobante digital y confirmar que el sistema registre el pago correctamente, lo que permitirá asegurar el cumplimiento de la obligación tributaria sin contratiempos.

¿Cuáles fueron los plazos y qué sanciones aplican si no se pagó a tiempo?

En 2025, el calendario oficial del impuesto vehicular en Bogotá estableció dos fechas importantes: el pago con descuento del 10%, cuyo vencimiento se cumplió el 16 de mayo, y el pago sin descuento, que cerró el 25 de julio.

Para noviembre de 2025, quienes no hayan realizado el pago ya se encuentran en mora y deben asumir las sanciones correspondientes.

Estas consisten en un recargo del 1,5% por mes o fracción de mes sobre el valor del impuesto, con un límite máximo del 100% y una sanción mínima fijada en 363.000 pesos.

Asimismo, no se permiten pagos parciales, ya que dicha modalidad se considera como declaración no presentada. En cuanto a las excepciones, están exentas de este impuesto las motocicletas de hasta 125 centímetros cúbicos, bicicletas, motonetas y maquinaria agrícola o de obra que no circule por vías públicas.

También continúan vigentes los incentivos ambientales: un descuento del 70% por cinco años para taxis eléctricos, del 60% para vehículos eléctricos nuevos y del 15% para automotores híbridos eléctricos nuevos.

¿Cómo calcular el impuesto vehicular en 2025 y cuánto se paga con avalúos de 50 y 60 millones?

El impuesto vehicular para 2025 en Bogotá se calcula a partir del avalúo comercial definido por el Ministerio de Transporte. Sobre ese valor se aplica la tarifa correspondiente según la categoría del vehículo.

Para este año, los particulares con avalúos de hasta 54.057.000 pesos pagan el 1,5%; quienes tienen avalúos entre 54.057.000 y 121.625.000 pesos pagan el 2,5%; y los carros que superan los 121.625.000 pesos pagan el 3,5%.

Las motos de más de 125 centímetros cúbicos y los vehículos de servicio público mantienen una tarifa del 1,5% sin importar su valor. A todos se suma un cobro fijo por derechos de semaforización equivalente a 77.350 pesos.

Con estas tarifas, un vehículo avaluado en 50.000.000 paga un impuesto de 750.000 pesos, más semaforización para un total de 827.350 pesos, que habría sido de 752.350 pesos con descuento.

Finalmente, en el caso de un vehículo con avalúo de 60.000.000, el impuesto asciende a 1.500.000 pesos, para un total de 1.577.350 pesos, o 1.427.350 pesos con descuento. En noviembre de 2025, quienes no pagaron dentro de los plazos deben sumar sanción e intereses de mora.