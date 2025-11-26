En Pereira fue capturado un hombre buscado por estafas que suman más de mil millones de pesos

Pereira

En Pereira fue capturado un hombre de 38 años de edad , el cual era el ‘AS’ de las estafas y por ello, era buscado por el juzgado Promiscuo Municipal de Marsella quien expidió una orden en su contra por el delito de estafa agravada.

La captura de Carlos Mario Montoya se realizó en la avenida de Las Américas con calle 46, cuando este hombre transitaba por la zona, los investigadores del CTI y de la Policía, ya lo tenían individualizado y por ello lo capturaron.

Lea también: Fue desmantelado, en Dosquebradas, expendio de drogas; encontraron éxtasis,coca, tusi, entre otros

Según el comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, el coronel Juan Pablo Ruiz, en medio de la investigación lograron evidenciar que este actor criminal estaría vinculado en 38 investigaciones relacionadas con el delito de estafa, con casos presentados en los departamentos Risaralda, Quindío y Valle del Cauca.

La modalidad utilizada por este sujeto consistía en engañar a los ciudadanos mediante acuerdos comerciales simulados, donde suplantaba funcionarios públicos, argumentaba vinculaciones políticas o de escolta de figuras locales, ofertaba falsos planes de vivienda, subastas institucionales y productos a bajo costo. Estas estrategias generaron pérdidas económicas a las víctimas por aproximadamente 1.400 millones de pesos.

“Para llegar a esta persona se hicieron necesarias varias actuaciones investigativas que permitieron consolidar los elementos probatorios necesarios para lograr esta captura. Gracias a esta investigación se logró evidenciar que este actor delincuencial estaría vinculado en al menos 38 investigaciones relacionadas por el delito de estafa.”

Le puede interesar: Fleteo en Pereira: ladrones armados interceptaron un auto y se llevaron 30 millones de pesos

Para llegar a esta persona, se hicieron necesarias varias actuaciones investigativas, tales como verificación de información, análisis documental, entrevistas a víctimas, reconocimientos fotográficos y labores de ubicación de personas, que permitieron consolidar los elementos probatorios necesarios para lograr esta captura.

En las audiencias de control de garantías por solicitud de la Fiscalía el juez le dio medida de aseguramiento en centro carcelario.