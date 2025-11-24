Fue desmantelado, en Dosquebradas, expendio de drogas; encontraron éxtasis,coca, tusi, entre otros

En el municipio de Dosquebradas fue capturado un hombre que tenía todo un expendio de drogas en su vivienda, ubicada en el barrio Guaduales; Robinson Suárez, conocido con el alias del ‘Viejo’, al parecer manejaba la distribución y el comercio de droga en varios puntos del área metropolitana.

Su captura se realizó en medio de un allanamiento llevado a cabo en coordinación con la Fiscalía y La Policía Metropolitana, allí encontraron una cantidad considerable de la mayoría de drogas que se consumen en la región.

Encontraron 67 frascos de ketamina, 260 dosis de tusi, cuatro mil gramos de marihuana, 500 gramos de cocaína, 100 pastillas de anfetamina, 200 pastillas de éxtasis, 180 gramos de MDMA, 500 cuadros de LCD, un arma traumática, una gramera, cuatro celulares y seis millones en efectivo; parte de la droga estaba dosificada y otro cantidad estaba aún almacenada.

Droga sintética (foto: Policía Nacional) Ampliar

Frente a este operativo se pronunció el coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira.

“Se materializa la captura de un individuo conocido como ‘El Viejo’, presunto responsable de almacenar y distribuir sustancias estupefacientes en diferentes lugares de los municipios de Pereira y el municipio industrial; el capturado, al parecer es un recurrente actor criminal relacionado con el tráfico de estupefacientes y presunto integrante del grupo delincuencial Cordillera.”

En las audiencias de control de garantías le imputaron el delito de Tráfico fabricación y/o porte de estupefacientes, cargos que no aceptó, sin embargo, fue cobijado con una medida de aseguramiento en centro carcelario.

Señaló el comandante de la Policía Metropolitana, que en Pereira se han realizado en lo corrido del año varios operativos en contra de las drogas sintéticas, las cuales han aumenttado su consumo en la región, sobre todo en adolescentes.

“Queremos destacar que para el año 2025 la Policía Nacional en los municipios de Dosquebradas, Pereira y La Virginia, ha realizado la incautación de 61.268 mililitros de ketamina, insumo primordial para la fabricación de tusi, logrando con esto un golpe a las estructuras criminales dedicadas a la fabricación de drogas sintéticas.”