Ejército neutraliza a alias ‘Condorito’, sobrino de ‘Gonzalito’ y cabecilla del Clan del Golfo

Montería

En un golpe significativo a las estructuras criminales, tropas del Ejército Nacional neutralizaron a alias Condorito, identificado como un cabecilla principal del Clan del Golfo en el sur de Córdoba.

La operación, desarrollada en zona rural de Montelíbano, específicamente en el corregimiento de Tierradentro, también dejó como resultado la muerte de su escolta, quien abrió fuego contra la fuerza pública. La Brigada 11 del Ejército confirmó que el individuo dado de baja era sobrino de José Gonzalo Sánchez Sánchez, alias ‘Gonzalito’, segundo al mando de la organización de esa banda criminal.

La acción fue ejecutada por unidades de la Brigada 11, con sede en Montería, en trabajo articulado con la Fiscalía General, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Policía Nacional y agencias de inteligencia.

De acuerdo con las autoridades, el enfrentamiento se produjo cuando las tropas ubicaron a los dos integrantes del grupo ilegal tras labores de seguimiento. Al percatarse de la presencia militar, los sujetos iniciaron una agresión armada, lo que desencadenó el combate en el que finalmente cayeron abatidos.

Detalles del operativo militar

El coronel Edwin Fernando Díaz Melo, segundo comandante de la Brigada 11, proporcionó detalles sobre el perfil criminal del objetivo principal.

“Este sujeto, cabecilla principal del componente criminal focalizado de la subestructura Rubendario Ávila, tiene un accionar delictivo de más de ocho años en la estructura del Clan del Golfo”, afirmó el oficial. }

Además, señaló que Condorito contaba con un prontuario que lo vinculaba con la participación en “acciones terroristas en contra de la población civil y de las fuerzas militares y policiales”.

Su trayectoria delictiva incluye operaciones en el Bajo Cauca antioqueño, con incidencia en municipios como Cáceres, Tarazá y Valdivia, antes de ser trasladado a la subestructura que operaba en el sur de Córdoba, donde ejercía un rol de mando y control.

Las autoridades aseguran que con este resultado se afecta de forma importante el funcionamiento interno de este brazo del grupo organizado, dado que Condorito era considerado uno de los hombres de confianza de su poderoso tío, alias Gonzalito, sobre quien pesan investigaciones que llevaron al allanamiento de 44 de sus bienes en julio de 2024.

Golpe al Clan del Golfo

La baja de este criminal, con amplia experiencia y arraigo en la región, representa un avance en la desarticulación de los eslabones de poder del Clan del Golfo.

La comunidad de Montelíbano y zonas aledañas espera que este tipo de operaciones contundentes, fruto del trabajo interinstitucional, se traduzcan en una mejora tangible de las condiciones de seguridad y en un debilitamiento progresivo de la violencia generada por estos grupos armados al margen de la ley.