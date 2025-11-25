Córdoba lanza Educar para el Trabajo, un programa de 1.500 becas de formación técnica para jóvenes

El gobernador Erasmo Zuleta Bechara creó el programa de becas de formación técnica para jóvenes de Córdoba.

Montería

Con el objetivo declarado de generar mejores oportunidades educativas y laborales para la juventud, la Gobernación de Córdoba oficializó la creación del programa “Educar para el Trabajo”, #EdúcateConToda.

Esta estrategia, enmarcada dentro de las grandes apuestas educativas de la administración de Erasmo Zuleta Bechara, otorgará 1.500 becas de formación técnica. Los beneficiarios serán jóvenes del departamento con edades comprendidas entre los 14 y 28 años que se encuentren cursando o hayan aprobado como mínimo el grado noveno.

La iniciativa no solo busca fortalecer la formación técnica con un enfoque en competencias laborales específicas, sino también impulsar la pertinencia educativa y promover la empleabilidad juvenil.

Este esfuerzo se articula con los planes de desarrollo territorial y la denominada agenda Córdoba 2052. Al respecto, el gobernador Zuleta Bechara destacó la filosofía del proyecto, afirmando que “este proyecto abre oportunidades para que nuestros jóvenes, antes de salir del colegio, se formen en áreas relacionadas con la vocación económica de sus territorios y de esta forma tengan mejores oportunidades para acceder al mercado laboral del departamento”.

Cupos disponibles para jóvenes del territorio

Los 1.500 cupos disponibles para jóvenes cordobeses estarán distribuidos en diez líneas de formación técnica, las cuales fueron priorizadas de acuerdo con la demanda del sector productivo local.

Las áreas ofertadas son: Ecoturismo, Auxiliar de deporte y entrenamiento físico, Auxiliar en logística, Idioma inglés, Marketing digital y redes, Gestión de innovación, Auxiliar en agroindustria, Gestión de proyectos culturales y artísticos, Auxiliar en gestión minera, e Instalación y mantenimiento de sistemas fotovoltaicos.

La implementación operativa del programa focalizará sus acciones en veinte municipios específicos: Tierralta, Valencia, Momil, Los Córdobas, Puerto Escondido, San Antero, San Bernardo del Viento, Montería, Cereté, y Ciénaga de Oro.

También en San Pelayo, Chinú, Sahagún, San Andrés de Sotavento, Tuchín, Ayapel, Montelíbano, Planeta Rica, Pueblo Nuevo y Puerto Libertador. No obstante, los jóvenes también tienen la posibilidad de postularse en los municipios más cercanos a su lugar de residencia.

Convocatoria con igualdad

La convocatoria está abierta a todos los jóvenes residentes en Córdoba, aunque se dará prioridad a aquellos nacidos en el departamento y a poblaciones en condición de vulnerabilidad. El proceso garantiza, según la información oficial, igualdad de oportunidades y un mayor acceso a la formación para el trabajo de los jóvenes que más lo necesitan.

Los requisitos principales exigen ser residente y preferiblemente nacido en Córdoba, tener entre 14 y 28 años, diligenciar completamente la ficha de postulación en línea, presentar una carta de interés donde se asegure no haber recibido previamente becas para formación técnica, tecnológica o de pregrado, y estar cursando o haber aprobado el grado 9° en una institución educativa oficial o privada del departamento.

Así es la inscripción

Los interesados deberán realizar su inscripción de manera virtual a través de la página oficial de la Gobernación de Córdoba, www.cordoba.gov.co, adjuntando toda la documentación requerida. La información detallada sobre los requisitos de inscripción puede ser consultada en el enlace específico del programa: https://www.cordoba.gov.co/publicaciones/6887/educar-para-el-trabajo/.

Una vez finalice el periodo de convocatoria, un comité designado por el gobierno departamental se encargará de evaluar todas las postulaciones.

La selección se realizará conforme a una tabla oficial de puntajes que contempla criterios como el lugar de nacimiento, la residencia actual, condiciones de vulnerabilidad, la clasificación en el sistema Sisbén y los requisitos académicos de cada aspirante.