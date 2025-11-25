Policía recupera computador con 30 años de trabajo robado a Luis Alonso Colmenares en Montería

Montería

En un desenlace positivo para el contador público Luis Alonso Colmenares, la Policía Metropolitana de Montería logró recuperar el computador personal que le fue sustraído durante un hurto en su residencia el pasado 13 de noviembre.

El equipo, un Mac que almacenaba documentos de trabajo acumulados durante treinta años, era el objeto de mayor valor personal y profesional para Colmenares, quien es ampliamente reconocido por su incansable labor en la búsqueda de justicia tras la muerte de su hijo Luis Andrés Colmenares en 2010.

La entrega del equipo se llevó a cabo en un acto donde las autoridades devolvieron al ciudadano lo que ellos mismos describieron como tres décadas de trabajo. El coronel Héctor Ruiz, comandante de la Policía Metropolitana de Montería, destacó durante la entrega el compromiso de la institución.

“En nuestro trabajo de la seguridad y en esa dignidad a nuestros ciudadanos, la Policía Nacional hoy le hace entrega aquí a un ciudadano de su equipo computador que había sido hurtado días antes”, afirmó el coronel, añadiendo que esta labor es el resultado del esfuerzo de “hombres y mujeres, que lo dan todo, con corazón y alma, por servir a nuestros ciudadanos”.

Enorme alivio para Colmenares

Por su parte, un visiblemente aliviado Luis Alonso Colmenares expresó su profundo agradecimiento hacia los uniformados de la Policía.

“Muy contento, quiero informarles que la policía de Córdoba logró recuperarme mi computador, que era lo que más me atormentaba, porque ahí está todo mi trabajo desde hace 30 años”, manifestó el contador.

Colmenares extendió sus agradecimientos específicos al coronel Héctor Ruiz por “todo el empeño, todo el interés, la disposición que siempre tuvo con su personal para llevar a cabo los operativos necesarios que terminaron con encontrar mi computador, que era lo fundamental”.

También reconoció la labor del intendente de la Policía Nacional, Mario Hernández, asignado a la Sijín de Montería, de quien dijo que “desde el primer momento desplegó también toda su energía, su entusiasmo y las ganas de poderme ayudar”.

El contador público enfatizó el valor intangible de la información recuperada por encima del costo del equipo físico. “De verdad que hay 30 años de mi trabajo y era lo que tanto me preocupaba, no lo físico, sino la información que aquí está contenida”, explicó.

El impacto emocional de la recuperación fue significativo para Colmenares, quien confesó: “Anoche fue la única noche que volví a dormir tranquilo. Llevaba una semana que no sabía ni qué pensar”.

Hurto de pertenencias en Montería

El hurto original, que incluyó la sustracción de otros objetos como un iPad, un reloj y gafas medicadas, había sido comunicado por el propio Colmenares a través de sus redes sociales, donde apeló a la solidaridad ciudadana y ofreció una gratificación, priorizando la recuperación pacífica de sus pertenencias.

La efectiva acción policial puso fin a este episodio de zozobra, restituyendo no solo un dispositivo electrónico, sino una parte fundamental de su vida profesional y personal.