🔴Marchas 25N: EN VIVO Movilidad en Bogotá HOY; bloqueos y rutas disponibles ¿Qué se conmemora?

Miles de personas salen a las calles para conmemorar el ’25N’, el día en el que se conmemora el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”. Asimismo, se reconoce la vulneración de los derechos del género femenino y su voz en contra del machismo.

Según un articulo de la ONU, “a nivel global, casi una de cada tres mujeres han sido victimas de violencia física y/o sexual al menos una vez en la vida”.

Asimismo, las mujeres este día salieron a marchar en diferentes partes del mundo. Acá le contamos, más detalles sobre la movilidad en la capital.

Marchas 25N: En vivo movilidad en Bogotá HOY

17:37 | En la calle 19 con carrera 27 se presentan bloqueos. Acá le contamos algunas vías alternas:

Se presenta bloqueo total en la intersección de la Calle 19 con Carrera 27, a la altura de Centro Comercio Mallplaza.



Corredores viales alternos:

NQS

Calle 13

Calle 22

Carrera 22

16:54 | Varios sectores de Bogotá se encuentran bloqueados a esta hora

Tres sectores de la ciudad se encuentran bloqueados por manifestaciones del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer:



-Calle 19 con Carrera 27, cerca a los juzgados de Paloquemao



-Avenida El Dorado con Carrera 35

16:38 | Desde las 4:00 p.m dieron inició a las marchas del 25N