🔴Marchas 25N: EN VIVO Movilidad en Bogotá HOY; bloqueos y rutas disponibles ¿Qué se conmemora?
Siga aquí el minuto a minuto de la movilidad en Bogotá HOY durante las marchas del 25N.
Miles de personas salen a las calles para conmemorar el ’25N’, el día en el que se conmemora el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”. Asimismo, se reconoce la vulneración de los derechos del género femenino y su voz en contra del machismo.
Según un articulo de la ONU, “a nivel global, casi una de cada tres mujeres han sido victimas de violencia física y/o sexual al menos una vez en la vida”.
Asimismo, las mujeres este día salieron a marchar en diferentes partes del mundo. Acá le contamos, más detalles sobre la movilidad en la capital.
Marchas 25N: En vivo movilidad en Bogotá HOY
17:37 | En la calle 19 con carrera 27 se presentan bloqueos. Acá le contamos algunas vías alternas:
16:54 | Varios sectores de Bogotá se encuentran bloqueados a esta hora
16:38 | Desde las 4:00 p.m dieron inició a las marchas del 25N