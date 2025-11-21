Boyacá refuerza acciones por el 25N ante aumento de casos de violencia contra las mujeres

La Secretaría de Salud de Boyacá anunció una agenda ampliada de actividades para conmemorar el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con intervenciones en distintos municipios del departamento. Las jornadas incluyen foros, conversatorios, caminatas simbólicas, murales comunitarios y espacios académicos orientados a sensibilizar a la ciudadanía y fortalecer las rutas de atención para víctimas.

La directora de Promoción y Prevención en Salud, Candy Rodríguez Castillo, explicó que el principal objetivo es visibilizar la magnitud del problema y promover acciones contundentes desde las instituciones y la comunidad. «...Tenemos que dejar de normalizar la violencia. Las cifras siguen siendo preocupantes y muestran que aún hay barreras para que las mujeres puedan denunciar y recibir atención oportuna...», señaló. Según la funcionaria, la falta de unificación de datos entre entidades también dificulta comprender la dimensión real de la situación.

Rodríguez indicó que el departamento ha fortalecido las estrategias de atención psicosocial y acompañamiento legal, especialmente a través de la Línea 106, habilitada para orientación inmediata. «...Queremos que las mujeres sepan que no están solas. La Línea 106 está activa para brindar apoyo emocional y conectar a las víctimas con las rutas institucionales...», explicó. También destacó el trabajo adelantado con líderes comunitarios para promover cambios culturales, uno de los retos principales en la prevención de violencias basadas en género.

Como parte de la conmemoración, Tunja y Duitama concentrarán varios de los actos centrales. En la capital boyacense se desarrollarán encuentros pedagógicos y un evento público de sensibilización, mientras que en Duitama la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) será sede de un foro académico con expertos en salud pública, justicia y derechos humanos. Las actividades buscan integrar a estudiantes, funcionarios y ciudadanía en general.

La Secretaría de Salud insistió en que la lucha contra la violencia hacia las mujeres requiere compromiso sostenido más allá de las fechas conmemorativas.

Rodríguez recalcó que el 25N es una oportunidad para renovar esfuerzos y fortalecer políticas públicas. «...Este día no debe quedarse en un acto simbólico. Necesitamos mantener el trabajo territorial, mejorar la articulación institucional y garantizar que las mujeres vivan libres de violencia todos los días del año...», afirmó.