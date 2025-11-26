¿Cómo hacer un buen maratón de películas y series? Comida y descuentos para pedir a domicilio

El consumo de películas y series en Colombia vive un momento de transformación. Con un crecimiento proyectado del 70% para el streaming en 2025 en América Latina, según Human Connections Media.

Esto se debe a que, estar en casa se ha consolidado como el escenario preferido para ver contenido en plataformas de streaming. La comodidad, la inmediatez y la personalización cambiaron la forma de pasar tiempo frente a la pantalla, dando vida a nuevos espacios de entretenimiento.

Le puede interesar: Guía de series y películas de terror imperdibles para Halloween 2025

¿Cómo hacer un buen maratón de películas y series?

Para hacer un buen maratón de películas y series, se debe elegir el contenido que va a ver con antelación, de esta manera podrá cuadrar los tiempos, así se asegura que no le faltará contenido por ver.

Otro consejo a tener en cuenta es que también debe preparar las cortinas, sofá o cama, en fin, el lugar donde estará todo el tiempo, además deberá tener en cuenta que la conexión a internet funcione bien. Es útil tener comida y bebidas listas, o pedir a domicilio antes de empezar para no detener el contenido que está viendo.

Lea también: ¿Por qué las personas vuelven a ver las mismas series y películas? Esto dice la psicología

¿Por qué pedir comida para ver una película o serie?

Entre esos nuevos hábitos aparece una constante, el cual es pedir comida mientras se disfruta una serie o una película. De acuerdo con datos de DiDi Food, el 47% de las órdenes se realizan en la noche, y durante el fin de semana los pedidos se duplican. Lo que refleja una tendencia, la cual es que los colombianos ya integraron la comida a domicilio como parte de sus planes.

Además, si se encuentra indeciso sobre que pedir, DiDi indica que, las categorías más pedidas: hamburguesas, pizzas y postres.

Le puede interesar: Ella es Arabella Stanton, actriz que será Hermione Granger en nueva adaptación de Harry Potter

Descuentos de comida a domicilio en noviembre 2025: ¿En qué app los encuentra?

Uno de los ejemplos más llamativos en cuanto a que comida pedir a domicilio para ver una pelicula o serie es Burger King, restaurante que puede encontrar en la app de DiDi Food. Durante el mes de noviembre, la cadena lanzó la BBQ King, una nueva hamburguesa de su categoría The Kings Collection, creada para cerrar 2025 con una propuesta orientada al público que disfruta sus series con algo contundente al lado.

Además, si usted está buscando que comer para terminar el mes de noviembre, los usuarios de DiDi Food tienen disponible una promoción del 20% de descuento en la BBQ King, entre el 23 y el 30 de noviembre de 2025, una fecha que coincide con semanas llenas de estrenos y maratones.

Lea también: Conozca ‘Mil colmillos’, primera serie producida en Colombia para HBO Max

Top de series y películas para hacer una maratón

Durante noviembre, la serie que más conversación ha generado en internet es Welcome to Derry, producción que expande el universo de IT y explora los orígenes del terror en el pueblo donde nace la figura de Pennywise y las personas pueden ver en HBO MAX. Si le interesa esta clase de contenido en esta plataforma también puede ver: