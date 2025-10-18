Guía de series y películas de terror imperdibles para Halloween 2025

Se acerca la fecha más esperada por los amantes del terror, lo oculto y los buenos sustos: Halloween. Octubre se convierte en un mes perfecto para asustarse con las series y películas que lo transportarán a una dimensión desconocida, llena de demonios, brujas, muertos vivientes y un sinfín de horrores inenarrables.

Aquí en Caracol Radio le daremos una guía definitiva de películas y series de terror para que pueda disfrutar solo o acompañado en la más completa oscuridad para este mes de Halloween de 2025. Hemos preparado para usted una guía esencial con lo mejor del cine y la televisión de terror, para que elija si verlas solo o acompañado... si se atreve.

Cine de Terror: un viaje del ayer al hoy

Hay quienes piensan que todo tiempo pasado fue mejor, y es algo que suele ocurrir con los amantes del cine de horror. Por eso, si usted desea recordar viejos traumas y sustos, o si por el contrario quiere descubrir películas que nunca vio, lo mejor es revisar el catálogo de horror que ofrece el pasado.

Para los que prefieren el terror de antes:

Si cree que los sustos del pasado son insuperables, estas joyas clásicas son para usted.

Los orígenes del cine de terror: Comience con el terror en blanco y negro de “Nosferatu ” o “El Gabinete del Doctor Calígari” , cintas que definieron el género.

Comience con el terror en blanco y negro de ” o , cintas que definieron el género. Los monstruos de Universal: Reviva el legado de “Drácula ” con Bela Lugosi, “Frankenstein” con Boris Karloff y “El Hombre Lobo”, iconos que aterrorizaron a generaciones.

Reviva el legado de ” con Bela Lugosi, con Boris Karloff y iconos que aterrorizaron a generaciones. La edad de oro (los 60s): Disfrute del suspense genial de Alfred Hitchcock en “Psicosis”, la tensión sobrenatural en “ El Bebé de Rosemary” o el horror visceral de “La Noche de los Muertos Vivientes”.

Disfrute del en la tensión sobrenatural en “ o el horror visceral de Imprescindibles del siglo XX: No pueden faltar en su maratón clásicos como “La Masacre de Texas”, “El Resplandor”, “The Thing”, “Hellraiser”, “Carrie”, “La Escalera de Jacob” y “El Proyecto de la Bruja de Blair”. Sustos que resisten el paso del tiempo.

Nosferatu, eine Symphonie des Grauens, Deutschland, 1921, Regie: Friedrich Wilhelm Murnau, Darsteller: Max Schreck. (Foto de FilmPublicityArchive/United Archives vía Getty Images) / United Archives Ampliar

Para los que buscan películas de terro más acutales

El cine moderno también ha entregado obras maestras para no poder dormir.

Terror con mensaje: “Get Out” , de Jordan Peele, combina el horror con una aguda crítica social.

, de Jordan Peele, combina el horror con una aguda crítica social. Horror incómodo y psicológico: “Hereditary” y “Midsommar”, del director Ari Aster, son dos ejemplos de un terror que perturba lentamente y se queda con usted.

del director Ari Aster, son dos ejemplos de un terror que perturba lentamente y se queda con usted. Atmósferas inquietantes: Las películas de Robert Eggers, como “The Witch” y “The Lighthouse ”, son aclamadas por su terror denso y psicológico. Incluya también su reciente versión de “Nosferatu” (2024).

Las películas de Robert Eggers, como ”, son aclamadas por su terror denso y psicológico. La Joya Indie: No se pierda “Babadook” (2014), un film que demuestra que el miedo más efectivo a menudo nace de una gran historia.

Babadook (2014) de la directora Jennifer Kent Ampliar

Series de terror: desde clásicos a estrenos bombazo

En el caso de las series, aquí les presentamos un compendio de las más recomendadas a nivel histórico, pero también, algunas novedades y próximos lanzamientos que prometen asustar a más de uno.

Novedades y próximos estrenos (2025):

IT: Welcome to Derry (HBO Max - 26 de octubre): La precuela que explora los orígenes de Pennywise y el terror en Derry. Talamasca: The Secret Order (AMC - 26 de octubre): Una inmersión en el universo gótico de “The Vampire Chronicles” de Anne Rice. True Haunting (Netflix - Estrenada el 7 de octubre): Una serie documental que mezcla testimonios reales y recreaciones de eventos paranormales. Andhera (Amazon Prime Video - Estrenada el 14 de agosto): Thriller sobrenatural de la India que promete un terror puro y atmosférico. Khauf (India): Otra apuesta india que juega con el horror psicológico y las atmósferas íntimas y perturbadoras.

Clásicos imperdibles para revisitar: