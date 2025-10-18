Guía de series y películas de terror imperdibles para Halloween 2025
Esta es la guía definitiva para que se lleve un par de sustos y no pueda volver a dormir este mes de octubre.
Se acerca la fecha más esperada por los amantes del terror, lo oculto y los buenos sustos: Halloween. Octubre se convierte en un mes perfecto para asustarse con las series y películas que lo transportarán a una dimensión desconocida, llena de demonios, brujas, muertos vivientes y un sinfín de horrores inenarrables.
Aquí en Caracol Radio le daremos una guía definitiva de películas y series de terror para que pueda disfrutar solo o acompañado en la más completa oscuridad para este mes de Halloween de 2025. Hemos preparado para usted una guía esencial con lo mejor del cine y la televisión de terror, para que elija si verlas solo o acompañado... si se atreve.
Cine de Terror: un viaje del ayer al hoy
Hay quienes piensan que todo tiempo pasado fue mejor, y es algo que suele ocurrir con los amantes del cine de horror. Por eso, si usted desea recordar viejos traumas y sustos, o si por el contrario quiere descubrir películas que nunca vio, lo mejor es revisar el catálogo de horror que ofrece el pasado.
Para los que prefieren el terror de antes:
Si cree que los sustos del pasado son insuperables, estas joyas clásicas son para usted.
- Los orígenes del cine de terror: Comience con el terror en blanco y negro de “Nosferatu” o “El Gabinete del Doctor Calígari”, cintas que definieron el género.
- Los monstruos de Universal: Reviva el legado de “Drácula” con Bela Lugosi, “Frankenstein” con Boris Karloff y “El Hombre Lobo”, iconos que aterrorizaron a generaciones.
- La edad de oro (los 60s): Disfrute del suspense genial de Alfred Hitchcock en “Psicosis”, la tensión sobrenatural en “El Bebé de Rosemary” o el horror visceral de “La Noche de los Muertos Vivientes”.
- Imprescindibles del siglo XX: No pueden faltar en su maratón clásicos como “La Masacre de Texas”, “El Resplandor”, “The Thing”, “Hellraiser”, “Carrie”, “La Escalera de Jacob” y “El Proyecto de la Bruja de Blair”. Sustos que resisten el paso del tiempo.
Para los que buscan películas de terro más acutales
El cine moderno también ha entregado obras maestras para no poder dormir.
- Terror con mensaje: “Get Out”, de Jordan Peele, combina el horror con una aguda crítica social.
- Horror incómodo y psicológico: “Hereditary” y “Midsommar”, del director Ari Aster, son dos ejemplos de un terror que perturba lentamente y se queda con usted.
- Atmósferas inquietantes: Las películas de Robert Eggers, como “The Witch” y “The Lighthouse”, son aclamadas por su terror denso y psicológico. Incluya también su reciente versión de “Nosferatu” (2024).
- La Joya Indie: No se pierda “Babadook” (2014), un film que demuestra que el miedo más efectivo a menudo nace de una gran historia.
Series de terror: desde clásicos a estrenos bombazo
En el caso de las series, aquí les presentamos un compendio de las más recomendadas a nivel histórico, pero también, algunas novedades y próximos lanzamientos que prometen asustar a más de uno.
Novedades y próximos estrenos (2025):
- IT: Welcome to Derry (HBO Max - 26 de octubre): La precuela que explora los orígenes de Pennywise y el terror en Derry.
- Talamasca: The Secret Order (AMC - 26 de octubre): Una inmersión en el universo gótico de “The Vampire Chronicles” de Anne Rice.
- True Haunting (Netflix - Estrenada el 7 de octubre): Una serie documental que mezcla testimonios reales y recreaciones de eventos paranormales.
- Andhera (Amazon Prime Video - Estrenada el 14 de agosto): Thriller sobrenatural de la India que promete un terror puro y atmosférico.
- Khauf (India): Otra apuesta india que juega con el horror psicológico y las atmósferas íntimas y perturbadoras.
Clásicos imperdibles para revisitar:
- The Haunting of Hill House: Una maestra combinación de terror sobrenatural y drama familiar.
- Channel Zero: Serie antológica donde cada temporada es una historia de pesadilla independiente y inquietante.
- American Horror Story: El epítome de la antología contemporánea, con temporadas que exploran desde casas embrujadas hasta cultos y brujería.
- Stranger Things: La mezcla perfecta de nostalgia ochentera, ciencia ficción y un terror que ha ido oscureciendo con cada temporada.
- Hannibal: Una serie de terror psicológico con una estética sofisticada y un gore elegante que profundiza en la mente de sus personajes.