EstudIA: una iniciativa liderada por la Secretaría de Educación y Ruta N
Esta iniciativa busca acercar a los jóvenes a conocimientos esenciales para sus proyectos educativos y laborales.
En junio de este año inició dicha estrategia y benefició a 1.011 estudiantes de los grados 9°, 10° y 11° de las instituciones educativas Octavio Calderón Mejía, San José Obrero, Técnico Industrial Pascual Bravo y Alfonso Mora.
La alianza entre el centro para la cuarta revolución industrial de Ruta N y la secretaría de educación desarrolló la iniciativa a este proyecto y se ofrecieron 60 horas de formación en programación, desarrollo web, análisis y visualización de datos, inteligencia artificial generativa y habilidades socio ocupacionales.
“Esta formación no solo enseña a usar la tecnología, sino a convertirla en herramientas para sus comunidades”, explicó la secretaria de Educación, Carolina Franco Giraldo.
La iniciativa EstudIA demuestra que las alianzas estratégicas pueden traducirse en oportunidades reales para los jóvenes de Medellín. Al entregar formación tecnológica de calidad y metodologías activas de aprendizaje, el programa no solo fortalece las competencias académicas y laborales de los estudiantes, sino que también impulsa su capacidad de transformar sus entornos. Con este tipo de apuestas, la ciudad avanza hacia un ecosistema educativo más innovador, inclusivo y conectado con los desafíos del futuro.