Abren vacantes de empleo en Bogotá para personas sin experiencia laboral: así puede aplicar

Una nueva oportunidad laboral llega para los capitalinos que se encuentran en búsqueda activa de empleo. La Agencia Distrital de Empleo, en alianza con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), mantiene abierta una convocatoria con 654 vacantes laborales disponibles a través de la estrategia ‘Talento Capital’. El cierre de inscripciones está programado para el sábado 8 de noviembre de 2025.

Esta iniciativa representa una oportunidad concreta de crecimiento laboral y acceso a empleo digno para los habitantes de Bogotá. Del total de plazas disponibles, 400 puestos están dirigidos específicamente a personas sin experiencia laboral, facilitando así el acceso al mercado laboral a jóvenes, personas en proceso de reconversión profesional y quienes buscan insertarse por primera vez en el ámbito laboral formal.

¿Cuánto pagan en la convocatoria?

La convocatoria se caracteriza por su amplia diversidad de perfiles y sectores, lo que permite que tanto quienes buscan su primer empleo como quienes desean explorar nuevos campos profesionales encuentren opciones acordes con sus habilidades y aspiraciones.

En cuanto a la remuneración, la mayoría de las vacantes disponibles ofrecen entre uno y cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), ajustados según el perfil y la experiencia requerida para cada posición. Además, se destacan oportunidades con remuneraciones que pueden alcanzar hasta nueve SMMLV, representando opciones atractivas para profesionales con mayor especialización o experiencia.

La estrategia ‘Talento Capital’ de la Alcaldía Mayor de Bogotá continúa así su labor de conectar a las empresas con los capitalinos que buscan empleo, fortaleciendo el ecosistema laboral de la ciudad y promoviendo el desarrollo económico local a través de la generación de empleo digno y de calidad.

¿Cómo postularse la convocatoria?

Los interesados en participar en esta convocatoria deben seguir un proceso simple pero esencial para garantizar que su postulación sea considerada:

Registro en la Plataforma: Los candidatos deben registrarse en el portal oficial www.serviciodeempleo.gov.co. Completar la Hoja de Vida: Es fundamental diligenciar completamente la hoja de vida en la plataforma, actualizando toda la información personal, académica y laboral. Aplicar a Vacantes de Interés: Una vez el perfil esté completo, se pueden buscar y aplicar a las vacantes que correspondan con las habilidades y aspiraciones profesionales.

Quienes deseen recibir orientación presencial pueden acudir al punto de atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, ubicado en la carrera 13 # 27-00, local 12. El horario de atención es de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.

En este punto, los candidatos reciben acompañamiento para registrar su hoja de vida en la plataforma de empleo, orientación para fortalecer su perfil laboral y formación en habilidades blandas como comunicación asertiva y liderazgo, entre otras competencias valoradas en el entorno laboral actual.

