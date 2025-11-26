Capturaron a diez integrantes del Clan del Golfo en Antioquia, les incautaron arsenal de guerra

Una serie de operativos en los municipios de Támesis y Andes dejó diez presuntos integrantes del Clan del Golfo capturados y un arsenal incautado, en uno de los golpes más fuertes recientes contra la subestructura Edwin Román Velásquez Valle en el Suroeste antioqueño.

El primer operativo ocurrió en Támesis, donde siete personas señaladas de integrar el componente urbano de la organización fueron detenidas. Entre ellas alias ‘Sebastián’, alias ‘Úsuga’, alias ‘Luis’, alias ‘Camila’ o ‘La Flaca’, y alias ‘Yuliana’ o ‘La Gorda’, identificados como presuntos escoltas de alias ‘Fredy Roca’, uno de los cabecillas de la estructura.

Varios de ellos registran antecedentes por homicidio, lesiones personales y delitos ligados al narcotráfico. Según información oficial, alias ‘Camila’ habría participado en ataques recientes en los que murieron tres policías.

En una segunda acción, también en Támesis, fue detenido alias ‘Acacio’, señalado como jefe del componente urbano en ese municipio y presunto responsable del homicidio ocurrido el 18 de noviembre en la vereda Río Frío, el primero registrado allí luego de dos años sin muertes violentas. Junto a él cayó alias ‘Paola Rojas’.

Más detalles

El comandante de la Cuarta Brigada, general Carlos Eduardo Caycedo, detalló que en este procedimiento se decomisaron dos pistolas, 52 cartuchos calibre 9 milímetros, dos proveedores, una granada y tres radios usados para coordinar acciones criminales en la zona.

Simultáneamente, en zona rural de Andes, fueron capturados alias ‘Juan de Dios’, alias ‘Pibe’ o ‘El Zarco’, y alias ‘Cabezón’, señalados de integrar el componente pseudopolítico del Clan del Golfo y de ejercer presión sobre líderes comunales y Juntas de Acción Comunal en los corregimientos de San José, Buenos Aires, Santa Rita y Santa Inés. A ellos se les atribuye el control social y la intimidación a comunidades rurales. En el operativo fueron hallados un arma, munición, tres celulares, dos motocicletas y radios de comunicación.