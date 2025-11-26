Defensoría alerta por violencia en Briceño: homicidios, desplazamiento y disputa de grupos armados

En Briceño se mantiene la alerta por la alta presencia del frente 36 de las disidencias de las Farc. Foto: Ejército.

Briceño, Antioquia

La Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana de Inminencia debido a la oleada de violencia que afecta al casco urbano de Briceño y a los corregimientos Travesías, Las Auras, Chorrillos, Pueblo Nuevo Berlín y Morrón, en el Norte de Antioquia.

Las confrontaciones entre los grupos armados como las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo para el control de rutas de movilidad y economías ilícitas de los cultivos ilícitos y la minería ilegal han dejado graves impactos a la población civil. Entre enero y septiembre de este año se registraron diez homicidios, todas víctimas jóvenes entre los 17 y 28 años, además del desplazamiento masivo de 1.033 familias en octubre, luego de que el Frente 36 les ordenara a los habitantes rurales abandonar sus viviendas ante la inminencia de combates con el EGC.

El organismo alertó sobre una creciente gobernanza armada ejercida por los grupos ilegales, quienes imponen restricciones a la movilidad, difunden panfletos con amenazas y obligan a la población a seguir “pautas de comportamiento”; incluso ordenando a líderes sociales replicar sus instrucciones a las comunidades.

A esto se suman infracciones al Derecho Internacional Humanitario, como el ataque contra una ambulancia en julio, atribuido a integrantes del Frente 18, y la contaminación del territorio con minas antipersonal y artefactos explosivos, especialmente preocupante para comunidades que han retornado a sus veredas.

La Defensoría del Pueblo indicó que los menores de edad, que representan más de un tercio de la población, están en alto riesgo de reclutamiento y utilización forzada, dadas las tácticas de manipulación del Frente 36 y los altos niveles de desescolarización. Además, docentes han sido amenazados y presionados para abandonar el municipio.

Agudización del conflicto

Según el informe de la Defensoría del Pueblo, el riesgo se configura por dos disputas armadas simultáneas: la que sostienen el Frente 36, del Bloque Magdalena Medio, integrado al disidente Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), y el grupo emergente Guerrillas Campesinas Los Cabuyos, surgido este año tras una fractura del disidente Frente 18; y el enfrentamiento entre el Frente 36 y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

La Alerta Temprana incluye 18 recomendaciones dirigidas a entidades nacionales y territoriales como el Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Acción Integral contra Minas Antipersonal, la UNP, Fiscalía, ICBF y la Gobernación de Antioquia. La Defensoría pide respuestas inmediatas bajo un enfoque de derechos humanos y seguridad humana, con acciones de prevención, protección de liderazgos sociales e infancias, atención humanitaria a desplazados y garantías de acceso a la justicia.