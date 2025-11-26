Medellín

Defensoría alerta por violencia en Briceño: homicidios, desplazamiento y disputa de grupos armados

Las confrontaciones entre las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo estarían incrementando los hechos violentos en el Norte de Antioquia.

En Briceño se mantiene la alerta por la alta presencia del frente 36 de las disidencias de las Farc. Foto: Ejército.

Laura Sampedro

Briceño, Antioquia

La Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana de Inminencia debido a la oleada de violencia que afecta al casco urbano de Briceño y a los corregimientos Travesías, Las Auras, Chorrillos, Pueblo Nuevo Berlín y Morrón, en el Norte de Antioquia.

Las confrontaciones entre los grupos armados como las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo para el control de rutas de movilidad y economías ilícitas de los cultivos ilícitos y la minería ilegal han dejado graves impactos a la población civil. Entre enero y septiembre de este año se registraron diez homicidios, todas víctimas jóvenes entre los 17 y 28 años, además del desplazamiento masivo de 1.033 familias en octubre, luego de que el Frente 36 les ordenara a los habitantes rurales abandonar sus viviendas ante la inminencia de combates con el EGC.

El organismo alertó sobre una creciente gobernanza armada ejercida por los grupos ilegales, quienes imponen restricciones a la movilidad, difunden panfletos con amenazas y obligan a la población a seguir “pautas de comportamiento”; incluso ordenando a líderes sociales replicar sus instrucciones a las comunidades.

A esto se suman infracciones al Derecho Internacional Humanitario, como el ataque contra una ambulancia en julio, atribuido a integrantes del Frente 18, y la contaminación del territorio con minas antipersonal y artefactos explosivos, especialmente preocupante para comunidades que han retornado a sus veredas.

La Defensoría del Pueblo indicó que los menores de edad, que representan más de un tercio de la población, están en alto riesgo de reclutamiento y utilización forzada, dadas las tácticas de manipulación del Frente 36 y los altos niveles de desescolarización. Además, docentes han sido amenazados y presionados para abandonar el municipio.

Agudización del conflicto

Según el informe de la Defensoría del Pueblo, el riesgo se configura por dos disputas armadas simultáneas: la que sostienen el Frente 36, del Bloque Magdalena Medio, integrado al disidente Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), y el grupo emergente Guerrillas Campesinas Los Cabuyos, surgido este año tras una fractura del disidente Frente 18; y el enfrentamiento entre el Frente 36 y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

La Alerta Temprana incluye 18 recomendaciones dirigidas a entidades nacionales y territoriales como el Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Acción Integral contra Minas Antipersonal, la UNP, Fiscalía, ICBF y la Gobernación de Antioquia. La Defensoría pide respuestas inmediatas bajo un enfoque de derechos humanos y seguridad humana, con acciones de prevención, protección de liderazgos sociales e infancias, atención humanitaria a desplazados y garantías de acceso a la justicia.

