Por presunto caso de corrupción, Fiscalía imputó dos delitos a exalcalde de Dosquebradas Diego Ramos

Pereira

El exalcalde de Dosquebradas, Diego Ramos, el exsecretario de Gobierno, Juan Carlos Sepúlveda y la exsecretaria Privada, Claudia Patricia García, fueron vinculados formalmente al proceso penal en donde se investiga la ejecución de un contrato para la realización de las fiestas del Progreso en el año 2022.

Al exalcalde, la Fiscalía le imputó dos delitos, peculado por apropiación en favor de terceros agravado e interés indebido en la celebración de contratos; y en la argumentación señaló que existe evidencia de que el exmandatario tuvo reuniones con el concejal Carlon Londoño, investigado por este mismo caso, y con otras personas, entre ellas, el exsecretario de Gobierno y la exsecretaria privada, para hablar de la ejecución del contrato, teniendo en cuenta que, este concejal no fue quien lo firmó, pero sería el que se apropió de los recursos; según el ente acusador, por un valor superior a los 240 millones de pesos.

Por otro lado, al exsecretario de Gobierno y a la exsecretaria privada les imputaron solo el delito de interés indebido en la celebración de contratos.

Señaló que Claudia Patricia, era la encargada de crear la base de datos en los contratos, de contarle todo lo relacionado con estos contratos al alcalde, además de reunirse con los implicados en el caso; la Fiscal trae a colación el ejemplo de una reunión que tuvieron con Ramos donde estuvo presente el concejal Carlon Londoño a quien le reclamaron el incumplimiento del contrato investigado ahora.

De Juan Carlos señaló la fiscal que también participaría de todas estas reuniones.

En horas de la tarde, la Fiscalía comenzó la argumentación de la medida de aseguramiento que solicitará donde expuso de nuevo los hechos por los cuales están siendo investigados, sin embargo, solo hasta el día de hoy se conocerá cual es esta medida.

