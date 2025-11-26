América vs. Medellín por la fecha 3 de cuadrangulares: prográmese acá con el partidazo del Grupo A

América de Cali recibirá a Independiente Medellín en el estadio Pascual Guerrero por la tercera jornada del Grupo A de cuadrangulares de la Liga Colombiana. Ambos equipos están obligados a conseguir el triunfo si quieren clasificar a la final.

El equipo vallecaucano llega a este compromiso tras igualar 1-1 con Junior en condición de local, mientras que el conjunto antioqueño empató sin goles en el Atanasio Girardot con Atlético Nacional.

Parcialmente, América es tercero del Grupo A con apenas un punto, al igual que Medellín, que es último. La diferencia es que el Escarlata tiene +1 gol de diferencia a comparación del Poderoso.

Bajas en ambos equipos

Para este compromiso, David González no podrá contar con dos de sus jugadores importantes. Rafael Carrascal estará sancionado para las fechas 3 y 4 de los cuadrangulares, tras agredir a Teófilo Gutiérrez al finalizar el partido frente a Junior. A esto se suma la baja de José Cavadia, quien también fue expulsado del encuentro. Cabe recordar que ambos futbolistas deberán pagar una multa de $284.700 pesos.

Medellín, por su parte, no contará con Washington Aguerre debido a la lesión de hombro que sufrió en anterior partido ante Junior.

Posible alineación de América de Cali

Jorge Soto; Mateo Castillo, Andrés Mosquera, Jean Pestaña, Omar Bertel, Josen Escobar, Sebastián Navarro, Andrés Roa, Cristian Barrios, Tilman Palacios y Adrián Ramos.

DT: David González.

Posible alineación de Independiente Medellín

Eder Chaux; Leyser Chaverra, Kevin Mantilla, Daniel Londoño; Esneyder Mena, Baldomero Perlaza, Jaime Alvarado, Léider Berrío, Juan Arizala Jarlan Barrera y Brayan León.

DT: Alejandro Restrepo

Fecha, hora y cómo seguir el partido

El partido entre América de Cali vs. Independiente Medellín se jugará este jueves 27 de noviembre a partir de las 6:30 de la tarde. Usted podrá disfrutar las emociones de este compromiso a través del minuto a minuto en la página web de Caracol Radio y mediante la transmisión de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.

Cabe recordar que el compromiso estaba programado para las 7:30 de la noche, pero según el comunicado de la Dimayor, el cambio de horario se realizó para que no se cruzara con la final de ida del Torneo de Segunda División 2025-II en el que se enfrentará Cúcuta Deportivo vs. Real Cundinamarca.