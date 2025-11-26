VIDEO | Luis Paz, jugador del América, fue víctima de fleteo en Cali ¿Qué fue lo que ocurrió?

Luis Paz, jugador del América de Cali, fue víctima de un fleteo en la tarde del martes 25 de noviembre, en el sur de la ciudad. El hecho ocurrió en un semáforo de la Avenida Cañasgordas, donde tres delincuentes que se movilizaban en motocicleta lo interceptaron y rompieron las ventanas de su camioneta, minutos después de que el futbolista retirara una alta suma de dinero en un banco y se dirigiera para su hogar.

¿Qué fue lo que sucedió?

El mediocampista del Escarlata habló con Telepacífico y relató que todo comenzó tras retirar dinero en un banco. Según contó, los delincuentes lo siguieron y cuando se detuvo en un semáforo, fue asaltado, pese a que había guardado el efectivo en la bodega del vehículo.

“Llegaron tres tipos en tres motos, dos de ellos se bajaron y me rompieron el vidrio del piloto, me apuntaron y me despojaron prácticamente de todo lo que había en el carro”, indicó el jugador del América.

Luego añadió: “El que estaba armado llegó de una vez pidiéndome que le entregara el bolso. Yo por prevenir lo metí en la bodega y por eso se demoraron en encontrarlo dentro del carro. Uno dice, hijuemadre, cómo sabían”.

Por último, Luis Paz no descartó la posibilidad de que los delincuentes fueran cómplices de la entidad bancaria: “Yo supongo que eso es una cadena. ¿Cómo se dieron cuenta de que yo retiré el dinero?, que yo metí el dinero en la bodega. Esos son bandas organizadas y desafortunadamente fui víctima”.

Según informó Telepacífico, las autoridades de Cali ya habrían identificado a los presuntos delincuentes, gracias a las cámaras de seguridad que se encuentran cerca de la Avenida Cañasgordas y por testimonios recopilados en la zona. Sin embargo, se espera que en los próximos días se conozcan avances sobre el robo que sufrió el jugador Luis Paz.

Video del momento en que asaltaron a Luis Paz