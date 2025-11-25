¿Vuelve y sube?: Cotización del dólar en Venezuela para hoy, 25 de noviembre, según BCV

Recientemente, el gobierno de Estados Unidos, designó como una organización terrorista extranjera al supuesto cartel del narcotráfico, el ‘Cartel de los Soles’, que además, según EE.UU. se encontraría encabezado por el presidente de Venezuela Nicolás Maduro y otros dirigentes chavistas.

Dicha declaración toma aún más importancia, en un momento crucial dada la movilización de tropas y armamento por parte de Estados Unidos en el Mar Caribe, donde también, fue desplegado el portaaviones más grande del mundo. Pues con esta designación, Trump tiene aún más posibilidades (principalmente militares), para continuar aumentando la presión ejercida sobre el país bolivariano.

Reacción de Nicolás Maduro

Luego de esto, el presidente Nicolás Maduro rechazó dicha designación, asegurando que el ‘Cartel de los Soles’ es un grupo inexistente y se trata de una mentira por parte del gobierno de Estados Unidos para justificar una intervención en su país, por lo que lo calificó como una ‘ridícula patraña’.

La llamada

Sin embargo, en medio de dichas tensiones diplomáticas, según revelaron diferentes medios, la Casa Blanca habría asegurado que su mandatario, Donald Trump, expresó su deseo de dialogar directamente con Nicolás Maduro por medio de una llamada telefónica. A pesar de esto, hasta el momento solamente se hablaría de una intensión en fase de planificación y no de un hecho concreto.

Precio del dólar en Venezuela

Al igual que las tensiones diplomáticas de Venezuela con Estados Unidos, el precio de la divisa estadounidense también ha presentado constantes aumentos con el paso de los días. Sin embargo, para el día de hoy, el valor de dicha moneda se habría mantenido igual que el día de ayer según la información presentada en la página web del Banco Central de Venezuela.

Sin embargo, al consultar el valor del dólar en Venezuela por medio de la plataforma ‘Investing’, donde se encuentran diferentes indicadores de mercado en tiempo real. El precio que tendría la moneda norteamericana para el día de hoy, 25 de noviembre, sería menor al que presenta el BCV, pues según la entidad venezolana el precio sería de $243,110, mientras que en la plataforma ‘Investing’ es de $242,8066.

A pesar de que en ambos lugares se encuentre un valor diferente para la misma divisa, ambos presentan un aspecto en común, y es que el precio del dólar no habría presentado ninguna fluctuación desde el día de ayer.

Precio del dólar en Colombia

Para el día de hoy, 25 de noviembre, el dólar tuvo una leve caída de un valor cercano a los $4 pesos colombianos, que se puede ver poco significativa frente que a los importantes aumentos de más de $50 pesos que ha tenido la divisa estadounidense en los últimos días.

Con base en esto, y según la información presentada en la página web del Banco de la República, el precio de apertura del dólar para el 25 de noviembre, es de $3.808 pesos colombianos.

