Autoridades alistan PMU por tensión en espacio aéreo en Venezuela

Autoridades en expectativa por tensión entre Estados Unidos y Venezuela / Foto Cortesía

Cúcuta

Las autoridades en la frontera colombiana están a la expectativa de las tensas relaciones entre el gobierno de los Estados Unidos y Venezuela y las implicaciones que pueda tener en la región los nuevos anuncios de la lucha del gobierno estadounidense contra el Cartel de los Soles.

Frente a las restricciones aéreas las autoridades departamentales han decidido planear un Puesto de Mando Unificado para analizar los efectos que pueda generar un movimiento masivo de venezolanos hacía su país.

“La mayor preocupación que tenemos es un alto flujo migratorio tanto ingresando por el tema aéreo como saliendo por las decisiones que pueda tomar el gobierno de E.U que nos mantiene en alerta por la condición de frontera” dijo un vocero gubernamental.

Explicó además que “necesitamos mirar la capacidad de respuesta del municipio y del área metropolitana teniendo en cuenta las experiencias del pasado y la crisis humanitaria que en su momento se tuvo que afrontar”.

Las autoridades departamentales advirtieron que están atentas a las orientaciones que entregue el gobierno nacional en torno a este tema.