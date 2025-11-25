“Tres mujeres son asesinadas por día en Colombia”: Defensoría del Pueblo

Durante el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, la defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió que en Colombia diariamente asesinan a tres mujeres.

La servidora pública sostuvo, según un informe de Medicina Legal, que desde el 2021 hasta el 2024 se registró un promedio anual de cerca de 1.000 mujeres asesinadas.

“En el suroriente o en zonas de frontera se presentan unas tasas de hasta siete veces superiores al promedio nacional. En estos territorios los asesinatos de las mujeres se superponen con dinámicas de control armado, economías ilegales, disputas territoriales, lo que amplifica el riesgo y reduce nuestra capacidad de respuesta institucional”, dijo.

Panorama en el Atlántico

Marín también tocó el panorama de violencia de género en el Atlántico, indicando que se deben “redoblar” esfuerzos para proteger a las mujeres.

“Barranquilla y el Atlántico tiene una alta concentración poblacional, lo que hace que crezcan las cifras de violencia contra las mujeres. El personero de Barranquilla nos habló de un acuerdo con el Concejo para que se amplíen las rutas de atención, porque donde hay una fuerte presencia institucionalidad, se reducen las cifras”, indicó.

Violencias contra población LGBTIQ+

Marín también habló de la cifra de violencia contra la comunidad LGBTIQ+, explicando que, Entre 2021 y 2024, se mantiene una media anual de 139 asesinatos, según cifras de la Fiscalía.

También que en 2025 (corte a septiembre) se han registrado 49 asesinatos de personas LGBTIQ+, de acuerdo con el Grupo Nacional de Trabajo del Ministerio del Interior. De esa cifra, 16 caso han sido catalogados como transfeminicidios.