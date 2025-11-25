¿Qué avance tiene hasta ahora la obra de la calle 72? Esto dice la Alcaldía

Durante su intervención en el Concejo de Barranquilla, el secretario de Obras Públicas, Rafael Lafont, aseguró que para enero se espera un avance clave en la ampliación de la calle 72.

La meta es intervenir y dejar ampliado el tramo comprendido entre las carreras 38 y 47, así como el sector entre la carrera 60 y la 54.

Lafont explicó que las carreras intermedias no serán objeto de obra durante diciembre debido a la temporada comercial, una medida tomada para no afectar la actividad económica del corredor.

“La obra de la calle 72 sigue avanzando. Ya resolvimos los problemas de diseño relacionados con las losetas y las decoraciones, y ese será el tono definitivo del proyecto. Actualmente está contratada desde la carrera 38 hasta la 60, un tramo de dos kilómetros y medio, y el alcalde busca extenderla hasta la Vía 40 con un contrato adicional. Nuestra meta es que, para enero, esté listo el tramo entre la carrera 38 y la 46 o 47, y también entre la carrera 60 y la 54. La parte intermedia no la interveniremos ahora porque es la zona de mayor actividad comercial en diciembre y durante los primeros días de enero. Hemos llegado a acuerdos con los comerciantes, que han sido muy colaboradores pese a las dificultades propias de una obra de esta magnitud. Como suele ocurrir, las tuberías antiguas nos obligaron a reemplazarlas y a llevar toda la red de manera subterránea, lo que puede generar demoras. Sin embargo, el proyecto avanza y ya se ven los resultados”, explicó.

Adecuaciones en la Vía 40 para mitigar arroyos

El secretario también anunció una intervención estratégica en la Vía 40, donde se ejecutarán adecuaciones para evitar que los arroyos continúen generando afectaciones en este corredor industrial.

“En la Vía 40 estamos interviniendo los cruces de arroyo. Todos sabemos que, cuando caen lluvias fuertes, en la calle 72 se forma un gran flujo de agua que luego pasa a un canal subterráneo hasta llegar al río. Esa zona, entre la Vía 40 y el malecón, está diseñada para recibir el caudal que baja por la calle 74 y que se concentra en Villatarrel. El arroyo dobla por la carrera 68, llega a las calles 71 y 72, y entra finalmente por la 71, que está a un nivel más alto. Todo ese sistema quedará canalizado, y con ello eliminaremos ese arroyo en ese punto. En la Base Naval tenemos otros dos cruces: uno en la calle 66, cerca de la bomba Terpel, y otro en el bulevar de la calle 58. Estas obras también están contratadas. ¿Qué estamos esperando para comenzar? Existen dos líneas de tubería de Promigas, una en cada acera, que deben ser bajadas para poder intervenir. Son seis bajadas en total, con un costo aproximado de 4.000 millones de pesos. Promigas debe ejecutarlas, pues no permiten que otro contratista intervenga esas líneas. Una vez terminen, podremos iniciar los trabajos”, dijo.

Estas obras superan los $32.000 millones e incluyen la instalación de boxculverts en puntos críticos como la calle 72, calle 66 y calle 58.

Un proyecto que avanza con impacto en movilidad

Con estas intervenciones, la Administración Distrital busca acelerar la ampliación de la calle 72 y dar solución definitiva a problemas históricos causados por los arroyos.

El Distrito asegura que los próximos meses serán decisivos para mejorar la movilidad y fortalecer la infraestructura vial en uno de los corredores más importantes de Barranquilla.