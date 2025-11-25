Movimiento Amplio Social de Mujeres se declara en alerta permanente por violencia contra las mujeres

AME1724. SAN JOSÉ (COSTA RICA), 13/07/2024.- Mujeres participan durante una marcha este sábado, por las principales calles de San José (Costa Rica). Cientos de personas pertenecientes a diversos colectivos feministas marcharon para protestar contra el gobierno costarricense, en respuesta a la reciente ola de feminicidios ocurridos en el país. EFE/Jeffrey Arguedas / Jeffrey Arguedas ( EFE )

El Movimiento Amplio Social de Mujeres del Atlántico se declara en alerta permanente ante la creciente ola de violencia contra las mujeres en el departamento.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

En lo corrido del 2025, según las cifras de organizaciones sociales, ya son 50 las mujeres asesinadas en todo el departamento. De esa cifra 11 casos fueron catalogados como feminicidios, lo que refleja un panorama de alerta.

El llamado a las autoridades

Este 25 de noviembre, siendo el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las organizaciones sociales hacen un llamado para que las autoridades garanticen la seguridad a las mujeres y demandan para que ninguna mujer tenga que padecer la ausencia de servicios públicos y sociales básicos, ni sufrir por el abandono estatal que atentan contra su dignidad y limitan sus oportunidades de bienestar individual colectivo.

Ruth Pareja, defensora de los derechos de la mujer en el Atlántico, señaló que “la violencia se ha recrudecido, no es el mejor momento que estamos pasando en el departamento del Atlántico y, en el marco del 25 de noviembre, queremos recordarle a la institucionalidad que este es un espacio de exigibilidad para poder denunciar la violencia de género, pero también la violencia que es ejercida por parte de las instituciones cuando no responden a las necesidades de las mujeres. Cuando hay una cantidad de mujeres asesinadas, pero que la familia llora a la víctima porque no tiene las garantías suficientes para que se lleve un proceso y que realmente se condene al victimario”.

También el Movimiento exigió que cesen las balas, que termine la violencia armada y que, de la paz, la garantía de derechos y la no repetición de las violencias sean una realidad en el departamento del Atlántico.

Por su parte, la Alcaldía de Barranquilla realizará diferentes actividades en varios sectores de la ciudad para conmemorar este día.