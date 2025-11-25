SITP abrió 100 vacantes para conductores en Bogotá: Aplique, convocatoria cierra en 4 días

Acceda a 100 vacantes laborales de ‘Talento Capital’ y la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá para conductores y operadores de buses del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP). Envíe su hoja de vida hasta el sábado 29 de noviembre de 2025 a Consorcio Express, operador de TransMilenio. Actualice su hoja de vida y postúlese. Hay vacantes para personas sin experiencia previa en conducción de vehículos pesados.

La estrategia ‘Talento Capital’ es liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) y busca conectar a las personas que buscan trabajo con oportunidades laborales formales y empleo digno.

Acceda a vacantes para conductores y operadores de buses del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP), a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y el operador de TransMilenio, Consorcio Express. Si tienes licencia C2 o C3, esta es tu oportunidad.

Cargos disponibles:

Conductor u operador Patio Zonal.

Conductora u operadora Bus Zonal.

Detalles y requisitos de las vacantes:

Contrato: Término indefinido.

Término indefinido. Requisito: Estar libre de comparendos o tener acuerdo de pago con la primera cuota paga.

Estar libre de comparendos o tener acuerdo de pago con la primera cuota paga. Tener licencia de conducción tipo C2 (camiones, rígidos, busetas y buses para el servicio público) o C3 (vehículos articulados para el servicio público).

Hay vacantes sin experiencia previa en conducción de vehículos pesados.

¿Cómo se puede postular?

La forma de postularse es muy fácil y sencilla, lo puede hacer de manera virtual, enviando su hoja de vida al correo: profesional.jseleccion@consorcioexpress.co

¿Hasta cuándo hay plazo de postularse?

La convocatoria tiene pocos días para estar abierta. Solo tiene plazo hasta el sábado 29 de noviembre de 2025

Para acceder a las vacantes laborales de ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) y TransMilenio, no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evite estafas.

Salario aproximado:

Los conductores del SITP tienen un rango salarial en promedio que oscila entre los $2.300.000 y $2.500.000 mensuales. Incluso, en algunos casos, según la ruta, los turnos o el operador, los ingresos pueden acercarse a los $3.000.000.

Además del salario, los empleados reciben prestaciones sociales, acceso a fondo de empleados, bonificaciones e incentivos relacionados con la operación de rutas.

Otras vacantes técnicas dentro de las empresas operadoras de Transmilenio y SITP también ofrecen pagos competitivos. Por ejemplo, los técnicos eléctricos automotrices pueden devengar alrededor de $1.680.600, junto con auxilios de alimentación y transporte. De igual manera, los instructores o capacitadores alcanzan ingresos de hasta $2.600.300, a los que se suman incentivos según su desempeño.

Esta semana, especialmente en Bogotá, hay varias jornadas laborales en las que se ofrecerán empleos en distintos campos. Estas ferias estarán disponibles en varios puntos de la ciudad, para tener más información sobre ellas debe estar pendiente en www.caracol.com.co.