¿En su casa está saliendo el agua amarilla? Alcaldía de Bogotá y Acueducto explicaron por qué

En redes sociales como X (antes Twitter) muchos usuarios habitantes de Bogotá han alertado y denunciado que en sus hogares, en algunos sectores de la capital del país, el agua les está saliendo con una coloración de tonalidad amarilla que, según dicen, persiste ya hasta por 4 días.

Al respecto, la Alcaldía de Bogotá y el mismo Acueducto de la ciudad salieron al paso de las denuncias para explicar el porqué de esta situación dando, a su vez, un parte de tranquilidad a los ciudadanos.

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¿Cuáles sectores de Bogotá pueden encontrar este fenómeno con mayor recurrencia?

Según explicó la Alcaldía de Bogotá en su página web, son tres sectores de la ciudad, junto a dos municipios colindantes, que pueden ver con más frecuencia este fenómeno en el agua.

Se trata de:

La localidad de Engativá

La localidad de Suba

La localidad de Usaquén

Explican que este fenómeno se presenta puntualmente en sectores al norte de Bogotá.

Además, también se ve en:

Cajicá

Chía

¿Por cuánto tiempo se prevé que el agua salga amarilla en estos sectores de la ciudad?

El distrito mencionó que este fenómeno del agua amarilla se puede presentar en los sectores ya mencionados, entre este martes, 19 de mayo, y el próximo viernes 22.

Pero entonces, ¿por qué el agua está saliendo amarilla en algunos hogares de Bogotá?

Pues bien, la Alcaldía de Bogotá y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) explicaron que este fenómeno se debe a que desde la ciudad se está preparando para recibir el Fenómeno de El Niño por medio del inicio de “maniobras técnicas en el sistema de abastecimiento de la ciudad“.

Las maniobras, según dijeron, “consiste en equilibrar el suministro de agua en cada una de las principales Plantas de Tratamiento de Agua Potable PTAP (Wiesner y Tibitoc)”.

Todos los anteriores ajustes hacen que se genere cambios en la velocidad a la que el agua viaja, en la potencia y en sentido del flujo del agua que, entre otras cosas, “podría presentar cambios temporales de color en el líquido”.

¿Es potable el agua cuando ocurre esto?

En este caso, según las autoridades, sí es potable, por lo que dieron un parte de tranquilidad a la ciudadanía y aseguraron que el líquido vital “no ofrece riesgo para el consumo humano”.

Algunas recomendaciones

A pesar de que, según explican, no hay peligro por esta coloración en el agua, la alcaldía dio una serie de recomendaciones que debe tener en cuenta, por ejemplo, a la hora de lavar la ropa.

Si se presenta coloración del agua en su vivienda informe en la Acualínea 116 o en las redes sociales de Acueducto de Bogotá.

Si el agua sale con coloración, abrir la llave y dejarla salir hasta que se torne incolora.

Antes de iniciar el lavado de ropa blanca, verificar la transparencia del agua para evitar manchas.

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Se recomienda realizar el lavado periódico de los tanques de almacenamiento residenciales.

No se alarme si ve operarios de la EAAB abriendo hidrantes en las vías; son maniobras controladas para limpiar las redes, permítales ejecutar su tarea.

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