Centro Democrático rechazó vandalismo contra vivienda de Uribe: “pretenden arrasar con la oposición”

Las reacciones de rechazo continúan en el Centro Democrático, en contra de los actos de vandalismo contra la vivienda del expresidente Álvaro Uribe Vélez en Medellín.

El mismo Uribe fue quien denunció la presencia de un grupo de personas cerca de su residencia, que vandalizó con pintura en el lugar. Según dijo, esto lo llevó a suspender su agenda política.

El director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, condenó lo ocurrido: “Desde el Centro Democrático queremos manifestar no que rechazamos de manera clara y contundente el acto de violencia política en contra del líder de la oposición, Álvaro Uribe Vélez”, dijo.

E incluso responsabilizó al Gobierno Nacional y a sectores afines al Pacto Histórico: “Este acto de violencia política, que es promovida por el gobierno de Gustavo Petro y su candidato, Iván Cepeda, se suma a las reiteradas oportunidades donde ellos siguen amenazando y atacando a la oposición”.

El director de la colectividad también aseguró que existe una estrategia para afectar a la oposición: “Le seguiremos diciendo a Colombia y al mundo que el gobierno de Gustavo Petro y su candidato, Iván Cepeda, lo único que pretenden es arrasar a la oposición en Colombia”.

Y agregó: “Con su candidata Paloma Valencia, con Álvaro Uribe Vélez, seguiremos defendiendo la libertad y la democracia, porque los violentos no podrán con nosotros”.